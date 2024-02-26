ອະດີດນາຍົກ ກຳປູເຈຍ ກັບເຂົ້າສູ່ການເມືອງແຖວໜ້າ ເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນສະພາສູງ

ພັກລັດຖະບານຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊນ (Hun Sen) ໄດ້ກັບຄືນສູ່ການເມືອງຢ່າງເປັນທາງການ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກ້າວລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີກາຍນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ຫຼັງຈາກການປົກຄອງແບບເຂັ້ມງວດມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ທົດສະວັດ, ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ (Hun Sen) ໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ (Hun Manet), ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ມີການຄັດຄ້ານທີ່ສຳຄັນໃດໆເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ (Hun Sen) ໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ທ່ານກໍຍັງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນ.
ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດໄດ້ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້ ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ ໄດ້ອ້າງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວາດເອົາບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາສູງ ເຊິ່ງເປັນສະພາຂັ້ນສູງຂອງປະເທດ.
ໂຄສົກ ທ່ານ ໂຊກ ອີສານ (Sok Eysan) ກ່າວວ່າ ຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ ພັກ CPP ຊະນະຢ່າງນ້ອຍ 50” ຈາກທັງໝົດ 58 ບ່ອນນັ່ງ, ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ, “ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ທ່ານ [ຮຸນ ເຊນ] ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງ.”
ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ພັກຈະສະເໜີຊື່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານສະພາສູງ ໂດຍໃຫ້ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະມຸກລັດ ເມື່ອກະສັດສະເດດໄປຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄາດການວ່າ ຈະມີການປະຊຸມໃນເດືອນເມສານີ້.
ຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດໃນການປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ສະມາຊິກ ສະພາ ອາຍຸ 71 ປີ ແລະ ຫົວໜ້າ ພັກລັດຖະບານ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃກ້ໆກັບບ້ານຂອງທ່ານ ໃນເມືອງ ຕາກຄະເມົາ.
ພັກການເມືອງ 4 ພັກ, ເຊິ່ງລວມມີພັກລັດຖະບານ CPP ຂອງທ່ານ ຮູຸນ ເຊນ , ພັກຣາຊານິຍົມ ຝຸ່ນຊິນເປັກ (Funcinpec) ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານນ້ອຍໆ 2 ພັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້.
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