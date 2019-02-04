ທ່ານ ນາຢິບ ບູເຄເລ, ອະດີດເຈົ້າເມືອງນະຄອນຫຼວງ ແຊນ ຊາລ໌ວາດໍ, ໄດ້ອ້າງເອົາ
ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແອລ ຊາລ໌ວາດໍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ທີ່ກຳລັງຮ້ອງເຊຍຢູ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຊະ
ນະຄະແນນສ່ວນຫຼາຍຂອງການເລືອກຕັ້ງ.
ບັດເລືອກຕັ້ງເກືອບ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກນັບ, ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງ
ແອລ ຊາລ໌ວາດໍ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ຄະແນນສຽງເກືອບ 54 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງພຽງພໍ
ສຳລັບນັກການເມືອງຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດໃນ
ເດືອນມີນານີ້.
ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນວ່າ “ໃນເວລານີ້ ພວກເຮົາສາມາດປະກາດດ້ວຍຄວາມ
ແນ່ນອນຢ່າງສິ້ນເຊີງວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີແລ້ວ.”
ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຮິວໂກ ມາຕີເນສ ຈາກພັກ FMLN ທີ່ກຳ
ລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ ແລະ ທ່ານ ຄາລອສ໌ ຄາເຢຮາ ຈາກພັກປີກຂວາ ARENA ໄດ້
ຍອມຮັບຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງພວກເພິ່ນ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກໄປປ່ອນບັດ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນໜາ
ແໜ້ນ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງ ທີ່ນຳໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ບູເຄເລ.
ພວກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທັງຫຼາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາ ໃນສິ່ງດຽວກັນ ຕໍ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ,
ລວມມີໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປາບປາມ
ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ແລະ ອາຊະຍາກຳ. ແອລ ຊາລວາດໍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ມີອັດ
ຕາການຄາດຕະກຳສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ແຕ່ທ່ານ ບູເຄເລ, ຜູ້ທີ່ມັກພິຈາລະນາຕົນເອງວ່າ ເປັນນັກເສລີນິຍົມນັ້ນ, ໄດ້ຕຳໜິ
ກ່ຽວກັບ ການປົກຄອງຂອງພັກຝ່າຍຊ້າຍ. ທ່ານໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນ ເປັນຜູ້ສະໝັກຮັບ
ເລືອກຕັ້ງ ພ້ອມກັບພັກອະນຸລັກນິຍົມ Grand Alliance ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີຊາດ
ທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່.
ສອງພັກການເມືອງຄື ພັກ FMLN ທີ່ນິຍົມແນວທາງອຽງຊ້າຍ ແລະ ພັກ ARENA
ທີ່ເປັນພັກອະນຸລັກນິຍົມນັ້ນ, ໄດ້ຄອບງຳການເມືອງຂອງ ແອລ ຊາລ໌ວາດໍ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ທ້າຍສົງຄາມກາງເມືອງໃນປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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