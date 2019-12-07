ຣັດເຊຍຖືກຜູ້ຄົນມອງເບິ່ງວ່າເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄົນດື່ມເຫລົ້າໜັກທີ່ສຸດໃນ
ໂລກມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ຫຼືບໍ່ກໍແນ່ອນເຫັນວ່າເປັນປະເທດທີ່ເຄີຍເປັນແບບ
ນັ້ນມາກ່ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບໂລກເມື່ອໝໍ່ໆ ມານີ້ພົບວ່າການບໍລິໂພກເຫຼົ້າ
ຂອງຊາວຣັດເຊຍກວາດເອົາເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງໃນສັດຕະວັດຜ່ານມາ ແລະບັດນີ້ ໄດ້ຕົກ
ມາຢູ່ໃນລໍາດັບຕ່ຳກວ່າບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະ
ມັນ. ຊາກສ໌ ເມເນັສ, ມີລາຍງານ ມາຈາກນະຄອນຫຼວງມົສກູ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ
ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈອກເຫລົ້າຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແມ່ນ ຄຳອວຍພອນຕາມປະເພນີອັນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍທີ່ຄົນ
ມັກເວົ້າຫລາຍກວ່າ. ມັນກາຍມາເປັນຄວາມຈິງເພີ້ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການອະນະໄມໂລກ ຫລື WHO ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ພົບ
ວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 2003 ຫາ 2016 ການບໍລິໂພກເຫຼົ້າຂອງຄົນຣັດເຊຍໄດ້ຫລຸດລົງ
ຫຼາຍເຖິງ 43 ເປີເຊັນ.
ມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຄະດີຄົນມັກເວົ້າທົ່ວໄປ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງ
ຣັດເຊຍທີ່ເວົ້າວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີເຫຼົ້າໂວດກາ (Vodka) ໄຫລລົ້ນອອກມາຈາກປາກ
ນັ້ນ ກຳລັງນັບມື້ນັບວ່າ ຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນແລ້ວ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຄີຍຢູ່
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການບໍລິການຮັບຕ້ອນ.
ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ແຈັກກາຊັອຟ, ຜູ້ຈັດການຮ້ານກິນດື່ມປາສເກີນັກ ກ່າວວ່າ “ຜູ້
ຄົນເຂົ້າມາໃນບາ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາດື່ມໃຫ້ມືນເມົາ ແຕ່ເປັນການມາເພື່ອພັກຜ່ອນ
ຢ່ອນອາລົມ ແລະມ່ວນຊື່ນກັບການດື່ມເຄື່ອງດື່ມອັນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່
ເຂົາເຈົ້າມັກ.”
ການດື່ມເຫລົ້າຂອງຊາວຣັດເຊຍ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ບັນຫານີ້ຫລຸດລົງນັ້ນເປັນເລື້ອງທີ່ປີ້ນກັບໄປ ກັບມາຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ຜູ້ນຳໂຊຫວຽດ, ທ່ານມິຄາອິນ ກັອກບາຈັອຟ ໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນ
ທີ່ຮູ້ກັນຫລາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມດື່ມເຫລົ້າເຫຼົ້າໂວດກາຂອງປະເທດຂອງທ່ານ
ຫລຸດລົງໃນລະຫວ່າງກາງຂອງຊຸມປີ 1980. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເຮັດໃຫ້ການບໍລິ
ໂພກເຫລົ້າຫລຸດລົງມາ ແຕ່ວ່າຄຳເວົ້າຕະຫລົກອັນນັ້ນ-ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ເອົາສະຫະ
ພາບໂຊຫວຽດໜີໄປນຳ.
ການດື່ມເຫລົ້າຢ່າງໜັກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍບໍຣິສ ແຢລຊິລຂອງຣັດເຊຍ ນັ້ນ
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີຢູ່ໃນສະໄໝຫຼັງໂຊຫວຽດໃນຊຸມປີ 1990 ດັ່ງດຽວກັນກັບ
ການເພີ້ມຂຶນຢ່າງແຮງຂອງຈຳນວນຄົນຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫຼົ້າຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ນຳຄົນປັດຈຸບັນ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ອອກນ້ຳສຽງທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນມືນ
ເມົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍການນຳສະເໜີນະໂຍບາຍເຊັ່ນວ່າເກັບພາສີເຫຼົ້າ ແລະຈຳກັດ
ໂມງເວລາໃນການຂາຍເຫລົ້າທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບວກ, ອີງຕາມບັນດານັກວິ
ເຄາະເຫດການ.
ທ່ານອິຟເກີນີ ຢາກັອບເລັຟ ຈາກໂຮງຮຽນເສດຖະກິດໃໝ່ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍ
ວ່າ “ກົດລະບຽບນັ້ນໃຊ້ການໄດ້... ກົດລະບຽບແມ່ນໃຊ້ການໄດ້ ແລະຖ້າຫາກທ່ານ
ຢາກຈະຫລຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກເຫຼົ້າ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. ແລະນີ້ເປັນການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເປັນໂຕຢ່າງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ.”
ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງໃນລົດນິຍົມ ກໍເປັນການອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງ
ກ່າວ ໂດຍທີ່ຄົນຣັດເຊຍລຸ້ນທີ່ໜຸ່ມກວ່າຕັ້ງພາກັນດື່ມເຫຼົ້າບໍ່ຄືກັນກັບລຸ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
ທ້າວ ອາຊູລເບັກ ນັກຊົງກາເຟເອັກຊເປຣັສໂຊກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ມັກດື່ມເຫລົ້າຈົນ
ເມົາ ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງມັກດື່ມເບຍຫລາຍກວ່າ.”
ນາງໂພລີນາ ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລເວົ້າເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ “ມັນເປັນ
ທີ່ນິຍັມກັນຫລາຍໃນທຸກວັນນີ້ ທີ່ຄົນມັກໄປບາ ແລະໄປບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເບຍສົດ
ຫຼືນ້ຳໝາກໄມ້ຂາຍ.. ແທ້ໆແລ້ວແມ່ນເພື່ອໄປເວົ້າໄປລົມກັນຫລາຍກວ່າໄປດື່ມ.”
ລຸງເຊີເກ, ນັກວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າພວກຊາວໜຸ່ມພາ
ກັນດື່ມໜ້ອຍຫວ່າເກົ່າ ແລະພາກັນຫຼີ້ນກິລາຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ສະຫລຸບແລ້ວຄືຫຍັງ? ຊາວຣັດເຊຍພາກັນດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າ
ແລະມີອາຍຸຍືນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ກົດໝາຍຕ້ານຢາສູບທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນປີ 2013
ນັ້ນບັດນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບວກ.
ສຳລັບເຂດອື່ນທີີ່ຍັງເຫຼືອຂອງໂລກນັ້ນ ແນວຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ຄົນຣັດເຊຍມີສຸຂະພາບ
ດີຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນເພື່ອຈະໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍເວົາແນວນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ຊາວຣັດເຊຍກໍໄດ້ຢືນຢັດວ່າຄວາມມ່ວນຊື່ນບໍ່ເປັນຄືກັນແບບຄັກແນ່ຈັກເທື່ອ.
ທຸກມື້ນີ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເອົາສະພາບນີ້.
To your health' is one of Russia's more traditional toasts. Increasingly it rings true.
A recent World Health Organization study found that between 2003 and 2016, Russian alcohol consumption fell by a whopping 43%.
It's proof, say hospitality industry veterans, that enduring stereotypes of Russia as a vodka swilling nation are increasingly out of touch.
ALEXANDER CHERKASOV, MANAGER, PASTERNAK BAR,
"People come to the bar not to get drunk…but to rest, relax, and enjoy whatever drink it is that they prefer…"
Russian drinking —and state efforts to curb it— is a story that's swayed back and forth through the years.
Soviet leader Mikhail Gorbachev famously tried to curb his country's fondness for vodka in the mid-1980's. Dry laws brought consumption down, but — the joke goes — later took the Soviet Union with them.
Russian President Boris Yeltsin's heavy drinking was well documented in the post-Soviet 1990's…as was a grim spike in alcohol-related deaths nationwide.
In contrast, current leader Vladimir Putin has set a more sober tone, introducing policies such as liquor taxes and restricted sales hours that have had a positive impact, say analysts.
Evgeny Yakovlev, New Economic School
"Regulation works….Regulation works and if you want to reduce alcohol consumption you can do it. And this is what we illustrated in Russian example."
But changing tastes also explain the shift, with younger Russians choosing to simply drink differently than their parents' generation.
VOX 1 / ASULBEK, coffee barista
"I don't really enjoy getting drunk so that's why I prefer beer…."
VOX 3: POLINA, University Student
"It's more hip these days to go to a bar and where they have a craft beer or cider…really to talk more than drink."
VOX 2 / SERGEY, Construction Engineer
"I've noticed that young people are drinking less…and play more sports more."
The upshot? Russians are leading healthier lives and living longer. Anti-tobacco laws introduced in 2013 are also now have a positive impact.
For the rest of the world, the idea of a….healthier…Russia….may take some getting used to.
But Russians insist the fun never exactly. These days, it's just easier to swallow.