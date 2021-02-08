ທີມບັກແຄນເນຍສ໌ ຂອງແທມປາເບ ຊະນະ ທີມຊີຟສ໌ ຂອງແຄນຊັສຊີທີ ເພື່ອຄວ້າເອົາລາງວັນ ຊະນະເລີດ ຊຸບເປີໂບລ ໄປຄອງ

ທີມບັກແຄນເນຍສ໌ ຂອງແທມປາ ເບ (Tampa Bay Buccaneers) ໄດ້ເອົາຊະນະທີມຊີຟສ໌ ຂອງແຄນຊັສຊີທີ (Kansas City Chiefs) ດ້ວຍຄະແນນ 31 ຕໍ່ 9 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຄວ້າເອົາຂັນລາງວັນຊະນະເລີດ ຊຸບເປີໂບລ (Super Bowl) ມາຄອງ ແລະເຮັດໃຫ້ລະດູການແຂ່ງຂັນຟຸດບອລ ແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ສິ້ນສຸດລົງໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນອັນໃດຖືກຍົກເລີກເລີຍ ທ່າມ ກາງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເຄີຍມີຕາມປົກກະຕິຢູ່ໃນງານທີ່ຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງປີ ໄດ້ຫລຸດລົງ, ແລະຢູ່ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຫງອຍເຫງົາຫລາຍ ໂດຍມີຄົນໄປເບິ່ງພຽງ 25,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະສ່ວນບ່ອນນັ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເຈ້ຍແກັດທີ່ຕັດໄປວາງໄວ້. ບໍ່ມີຜູ້ຊົມການແຂ່ງຂັນນັ່ງຢູ່ບ່ອນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບສະໜາມເລີຍ ແລະໃຫ້ປະຫວ່າງໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ. ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຈະຊື້ອາຫານຕ້ອງໄດ້ຊື້ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ.
ໃນຈຳນວນຜູ້ໄປເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົວເອງນັ້ນ ແມ່ນລວມມີພະນັກງານຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ປະມານ 7,500 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນພວກນຶ່ງ ໃນຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນໝູ່ໃນສະຫະລັດ.
“ຂ້ອຍຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄໍານັບພະນັກງານດູແລສຸຂະພາບທັງໝົດຢູ່ທີ່ນີ້ເສຍກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນຜູ້ຊະນະເລີດທີ່ແທ້ຈິງ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າຂອງທີມ ບັກແຄນເນຍສ໌ (Buccaneers), ທ່ານ ຈອກ ເກລເຊີ (Jocc Glazer) ກ່າວຫຼັງການແຂ່ງຂັນສິ້ນສຸດລົງ.
ງານແຂ່ງຂັນທັງຫລາຍ ກ່ອນຈະນຳໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ເບິ່ງທາງອອນລາຍເອົາ, ແລະການເຂົ້າຫາຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ແມ່ນມີຈຳກັດຫຼາຍໃນປີນີ້. ແລະໃນຂະນະທີ່ທີມແທມປາເບ (Tampa Bay) ໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຫາຍາກທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຫລິ້ນໃນຮອບຊຸບເປີໂບລ (Super Bowl) ໃນສະໜາມກິລາບ້ານຂອງຕົນເອງ, ທີມແຄນຊັສຊີທີ (Kansas City) ໄດ້ເດີນທາງແບບຊັກຊ້າຈົນຮອດມື້ກ່ອນຈະເລີ້ມການແຂ່ງຂັນຈຶ່ງໄປທີ່ນັ້ນ ແທນທີ່ຈະໄປຢູ່ສະໜາມ Super Bowl ປະມານ 1 ອາທິດລ່ວງໜ້າກ່ອນ.