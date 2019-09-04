ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ນາ​ຍົກ ອັງ​ກິດ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ຫຼັງ​ຈາກ​ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ ຍຶດເອົາ Brexit

ພວກສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ການ​ຖອນ ອັງກິດ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ ພາ​ກັນ​ຖື​ປ້າຍ ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນດອນ ວັນ​ທີ 3 ກັນ​ຍາ 2019.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ ​ໂບຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ ແຕ່
​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ຫຼັງ​ຈາກກຸ່ມບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາຕໍ່​ຕ້ານ
​ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາແຫ່ງ​ຊາດ ຍຶດ​ການຄວ​ບຄຸມ ກ່ຽວ​ກັບ​ ບັນ​ຫາການ​ແຍກ​ຕົວ ອັງ​ກິດ ອອກ​
ຈາກ​ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ຫລື Brexit.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 328 ຕໍ່ 301 ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ຢຸ່​ໃນ​ສະ​ພາຕ່ຳ ໝາຍ​ຄວາມ ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ມາ​ໃຊ້​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​
ເລື່ອນ​ການອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຂອງ ອັງ​ກິດ ແລະ ​ກີດ​ກັ້ນ​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອ​ງວ່າ ກ​ານ​
ອອກ​ໄປ ແບບ “ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ” ຂອງ​ທ່ານ ຈອນ​ສັນ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຈອນ​ສັນ ທີ່​ຈະ​ອອກ​
ຈາກ​ອີ​ຢູ (EU) ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ເດືອນຕຸ​ລາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ບໍ່ມີ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການອອ​ກ​ໄປກັບ
EU ຢູ່​ນັ້ນ, ມັນອາດຊີ້ໃຫ້​ເຫັນເຖິງຄວາມ​ຫາ​ຍະ​ນະ ສຳ​ລັບເສ​ດ​ຖະ​ກິດຂ​ອງ ​ອັງ​ກິດ.

ບັນ​ດ​າ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ ລວມ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ພັກຝ່າຍ​ຄ້ານ ແລະ ​
ພັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົ​ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ ຈອນ​ສັນ ​ເອງ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຫົວອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ທ່ານ​ຟິ​ລິບ ລີ ໄດ້​ຂ້າມ​ໄປ​ຫາ​ເບື້ອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ
​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄາ​ນ​ວານ​ນີ້ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້ “ດຳ​ເນີນ​ການ Brexit
ໃນ​ທາງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ສິນ​ທຳ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ ແລະ​ ການ​ເປັນ​ຢູ່ຕົກຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຖ້​າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາຈະ​ປະ​ສົບ​ຄວາມສຳ​ເລັດໃນ​ການ​ຂັດ​ຂວາງທ່ານ
​ຈອນ​ສັນ ກໍ​ຕາມ, ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ Brexit ແມ່ນຍັງ​ໄກ​ຈາກ​ການສິ້ນ​ສຸດ.
ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ນຶ່ງ​ຂອງ ​ປີ​ນີ້ ແມ່ນ​ບິ່ງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະເປັນ​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​
ມາ ຂອງ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ທີ່​ລຶກ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃນ​ອາທິດ​ນີ້, ອັນ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ການ​
ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ຂອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງຫົວ​ອະ​ນຸ​ລັດ​ນິ​ຍົມຫຼ​າຍພັກຂອງ ອັງ​ກິດ, ພ້ອມ​ກັບ​ອະ​
ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຫຼາຍ​ຄົນ, ລວ​ມ​ທັງ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກໍ່​ຕັ້ງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ
​ຫົວ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ອິດ​ສະຫຼະ​ຕ່າງ​ຫາກ.

ມັນ​ບໍ່​ຄ່ອນ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທີ່ບັນ​ດາ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເລືອກ
​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ, ແຕ່​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ບັນ​ດາ​ຄູ່​ແຂ່ງຂອງ​ທ່ານ​ ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ພົບ​ປະ ແລະ ​
ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ເປັນບູລິ​ມະ​ສິດສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພື່ອ
​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງວ່າ Brexit ແບບ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແທນ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂັບ​ໄລ່ລັດ​ຖະ​ບານ
ຫົວອະ​ນຸ​ລັກນິ​ຍົມ​ກຸ່​ມ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃໝ່

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG