ອັງກິດ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ຈະໃຊ້ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID ຂອງບໍລິສັດ ຟາຍເຊີຣ ແລະ ໄບໂອເອັນເທັກ

ອັງກິດ ຈະເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ຈະນຳເອົາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີຣ ແລະ ໄບໂອເອັນເທັກ ອອກມາໃຊ້ ຊຶ່ງເປັນປະເທດຕາເວັນຕົກຜູ້ທຳອິດທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ອີງຕາມການປະກາດຂອງລັດຖະບານໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຢາວັກຊີນຊຸດທຳອິດຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພວກພະນັກງານແພດເບິ່ງແຍງຄົົນປ່ວຍ ແລະພວກພົນລະເມືອງຊາວອັງກິດທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າ 80 ປີ ໂດຍຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ອີງຕາມອົງການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.
ວັກຊີນປະມານ 800,000 ຊຸດຫຼືໂດສ ແມ່ນຄາດໝາຍວ່າ ຈະຖືກນຳໄປສັກ ໃນລະຫວ່າງອາທິດທຳອິດ. ບໍລິສັດຟາຍເຊີຣແລະໄບໂອເອັນເທັກ ອາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ສະຫະລັດ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ຈີນ ຍັງພວມເລັ່ງນຳສະເໜີໂຄງການລິເລີ້ມຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຕົນນຳດ້ວຍ.
ອົງການເອພີ ລາຍງານວ່າ ບັນດາລັດຖະບານລະດັບແຂວງທົ່ວປະເທດ ກຳລັງສັ່ງການໃຫ້ທຳການທົດລອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ທັນກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວມີຜົນດີຊ່ຳໃດ ຫຼືວ່າ ພວກຢາວັກຊີນຈະໄປເຖິງປະຊາຊົນ 1 ພັນ 4 ຮ້ອຍລ້ານຄົນຂອງປະເທດແນວໃດ.
ອົງການກ່າວເອພີ ກ່າວວ່າ ພວກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ເບິ່ງແຍງຄົນປ່ວຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຂັ້ນທົດລອງໄປກ່ອນແລ້ວ ພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແບບສຸກເສີນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໂຄງການລິເລີ້ມຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງຕົນໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ພວກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຊຸດທຳອິດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Sputnik V ລວມທັງພວກພະນັກງານການແພດ ແລະນາຍຄູທັງຫຼາຍ. ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນສິງຫາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການວິພາກວິຈານຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການເສຍຊີວິດໃນຂັ້ນທົດລອງຢາວັກຊີນໃນຄລີນິກຂອງປະເທດກໍຕາມ.
ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ປະເທດ ບາຫ໌ເຣນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີສອງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງການນຳໃຊ້ແບບສຸກເສີນ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີຣແລະໄບໂອເອັນເທັກ ນຳຫຼັງ ອັງກິດ.
ຄວາມທ້າທາຍໃນການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ຈະຮັກສາພວກມັນໄວ້ໃຫ້ເຢັນໄດ້ພຽງພໍບໍ່. ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນອຸນຫະພູມປະມານລົບ 70 ອົງກາສແຊລສິດ. ອຸນຫະພູມຢູ່ໃນບາຫ໌ເຣນຍາມລະດູຮ້ອນ ຕາມປົກກະຕິຈະສູງເຖິງ 40 ອົງສາແຊລສິດ.