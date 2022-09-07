ທ່ານນາງລິສ ທຣັສ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແທນທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ລາອອກໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ໃນການເຂົ້າເຝົ້າພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດເປັນການສ່ວນຕົວທີ່ປາສາດແບລມໍຣາລ (Balmoral) ຢູ່ສະກັອດແລນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານນາງທັສໄດ້ຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະກອບຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ການເຂົ້າເຝົ້າ ຊຶ່ງເປັນພິທີການ ທີ່ຈະໃຫ້ມີຂຶ້ນຢູ່ສະກັອດແລນ ຍ້ອນພະຣາຊີນີ ມີພະຊົນມາຍຸ 96 ພັນສາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງລອນດອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ.
ທ່ານນາງທຣັສ ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 15 ທີ່ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດແລະເປັນຜູ້ນຳພັກແນວທາງເດີມຄົນທີ 4 ໃນໄລຍະ 7 ປີ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີພະຊົນມາຍຸທີ່ຍືນຍາວຂອງພະຣາຊີນີແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງຂອງອັງກິດ. ການເຂົ້າເຝົ້າ ຂອງທ່ານນາງ ທຣັສ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານຈອນສັນ ເດີນທາງໄປສະກັອດແລນ ເພື່ອເຂົ້າເຝົ້າພະຣາຊີນີເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານນາງທຣັສໄດ້ບິນກັບຄືນໄປລອນດອນ. ໃນຕອນແລງ ທ່ານນາງໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ຢູ່ນອກບ້ານພັກໝາຍເລກ 10 ຖະໜົນດາວນິ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານນາງທຣັສ ເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ທ່ານຈອນສັນ. ມີການເບິ່ງກັນວ່າ ທ່ານນາງມັກການນຳໃຊ້ທະຫານໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເອົານະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
“ພວກເຮົາໃນເວລານີ້ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບກະແສລົມຕ້ານຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກສົງຄາມອັນໜ້າຢ້ານກົວຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຂອງໂຄວິດ … ຄວາມເປັນເອກກະພາບກັບພັນທະມິດ ພວກເຮົາຈະລຸກຂຶ້ນເພື່ອອິດສະຫຼະພາບແລະປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງທຣັສ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງທຣັສກໍຍັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານນາງທຣັສຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ 3 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະຮວມພາຍໃນຫຼືຈີດີພີ ຊຶ່ງກຸ່ມພວກນັກວິເຄາະທີ່ສະຖາບັນ RUSI ກະປະມານວ່າ ຈະຕົກເປັນເງິນເພີ້ມຕື່ມ 180 ຕື້ໂດລາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສືບຕຍໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແລະມະນຸດສະທຳແກ່ຢູເຄຣນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອັງກິດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄປແລ້ວ 3.8 ຕື້ໂດລາ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງທຣັສແມ່ນຜູ້ເອົາທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ຈີນ. ທ່ານນາງໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການຕັດສິນໃຈຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫົວເຫວີຍ ຂອງຈີນ ມີສ່ວນພົວພັນໃນລະບົບ 5 ຈີ ຂອງອັງກິດຍ້ອນເປັນຫ່ວງໃນເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈນຳທ່ານນາງທຣັສ ຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄບເດັນຂຽນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ມີຄວາມສຳພັນພິເສດແບບເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງ ແລະການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງໂລກ ຮວມທັງການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນໂຕຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.”