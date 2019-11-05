ອົງການສືບລັບຂອງອັງກິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ MI5 ໄດ້ລົດລະດັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍຂອງປະເທດລົງ ຈາກລະດັບ “ຮ້າຍແຮງ” ມາເປັນລະດັບ “ຍັງສູງຢູ່” ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ສູນຮ່ວມມືວິເຄາະດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງອົງການສືບລັບ MI5 ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ JTAC ພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໂຈມຕີໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍ ນັ້ນ ວ່າ “ເປັນໄປໄດ້” ໃນເມື່ອລະດັບໄພຂົ່ມຂູ່ ມີຄວາມສຳຄັນແລະ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ໃນເວລາຢູ່ໃນຂັ້ນ “ຮ້າຍແຮງ” ຊຶ່ງເປັນລະດັບທີ່ສູງສຸດອັນດັບສອງ.
ການປະເມີນສະພາບການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ແມ່ນມາຈາກກຸ່ມພັກການເມືອງຝ່າຍຂວາ ແລະຝ່າຍຊ້າຍ, ໄອຣ໌ແລນເໜືອ, ແລະ ພວກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ.
ການຈັດອັນດັບທີ່ສູງສຸດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີ ແມ່ນມັກຈະເປັນໄປໄດ້ສູງ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້. ອົງການສືບລັບ MI5 ໄດ້ຍົກລະດັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນ ວິກິດມາແລ້ວ 4 ຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ ການຈັດອັນດັບ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2006.
ສອງຄັ້ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ແກ່ ໃນປີ 2017 ເມື່ອພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ 4 ແຫ່ງ ທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານລວມທັງໝົດ 36 ຄົນ.
ລະດັບໄພຂົ່ມຂູ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດ ຈາກ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ຂຶ້ນສູ່ຂັ້ນ ຮ້າຍແຮງ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ຍ້ອນການມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລະດັບຂອງການກໍ່ການຮ້າຍໃນອັງກິດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຫລຸດລົງ ແຕ່ ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຮ້າຍແຮງຄືເກົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກໄອຣ໌ແລນເໜືອ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຕ່າງຫາກ.
ທ່າແຮງຂອງການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ ຕໍ່ການຖອນຕົວຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບຂອງອັງກິດ ກຳລັງນຳໄປສູ່ການປິດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ເຂດຄວບຄຸມໂດຍອັງກິດໃນ
ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ໄອຣ໌ແລນ ຊຶ່ງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບຄືເກົ່ານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນບັນຍາກາດດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດເກາະແຫ່ງນີ້ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.