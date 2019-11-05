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​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຫຼື MI5 ລົດ​ລະ​ດັບ ຂອງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຈາກ​ການກໍ່​ກາ​ນ​ຮ້າຍ ລົງອີກ

ຕ​ຶກ ເຕມ​ສ໌ ​ຮ້າວ​ສ໌ (Thames House) ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຫຼື (MI5), ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ລອນ​ດອນ ຂອງ​ອັງ​ກິດ, ວັນ​ທີ 22 ຕຸ​ລາ 2015.

ອົງ​ກ​ານ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ MI5 ໄດ້​ລົດ​ລະ​ດັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລົງ ຈາກ​ລະ​ດັບ “ຮ້າຍ​ແຮງ” ມາ​ເປັນ​ລະ​ດັບ “ຍັງ​ສູງ​ຢູ່” ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

​ສູນ​ຮ່ວມມືວິ​ເຄາະ​ດ້ານ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຂອງອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ MI5 ທີ່ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ JTAC ພິ​ຈາ​ລະ​ນ​າເບິ່ງຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ນັ້ນ ​ວ່າ “​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​” ໃນ​ເມື່ອ​ລະ​ດັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນແລະ “ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ” ໃນເວ​ລາຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ “ຮ້າຍ​ແຮງ” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ອັນ​ດັບ​ສອງ.

ການ​ປະ​ເມີນ​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວເຫັນ​ວ່າ ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍຕ່າງໆ ແມ່ນ​ມາຈາກ​ກຸ່ມ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຂວາ ແລະຝ່າຍ​ຊ້າຍ, ໄອ​ຣ໌​ແລນ​ເໜືອ, ແລະ ​ພວກ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິ​ສ​ລາມ.

ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ ແມ່ນ​ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້. ອົງ​ການສືບ​ລັບ MI5 ໄດ້​ຍົກ​ລະ​ດັບໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ ວິ​ກິດມາ​ແລ້ວ 4 ຄັ້ງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ປີ 2006.

ສອງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ແກ່ ໃນ​ປີ 2017 ເມື່ອ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ທຳ​ການໂຈມ​ຕີ 4 ​ແຫ່ງ ທີ່​ສຳ​ຄັນ ຊຶ່ງໄດ້​ສັງ​ຫານ​ລ​ວມ​ທັງ​ໝົດ 36 ຄົນ.

ລະ​ດັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ຈາກ ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຂັ້ນ ຮ້າຍ​ແຮງ ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ ປີ 2014 ຍ້ອນ​ການ​ມີອິດ​ທິ​ພົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ອີ​ຣັກ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ລະ​ດັບ​ຂອງ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໃນ​ອັງ​ກິດ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ ແຕ່ ໄອ​ຣ໌​ແລນ​ເໜືອ ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບຄວາມ​ສ່ຽງ ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຄື​ເກົ່າ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2010 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເມື່ອ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຈາກ​ໄອ​ຣ໌​ແລນ​ເໜືອ ໄດ້​ຖື​ກ​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ຕ່າງ​ຫາກ.

ທ່າ​ແຮງຂອງ​ການບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ຕໍ່​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ກຳ​ລັງ​ນຳ​ໄປ​ສູ່ການ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ ເຂດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍອັງ​ກິດໃນ
​ໄອ​ຣ໌​ແລນ​ເໜືອ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ໄອ​ຣ໌​ແລນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຄື​ເກົ່ານັ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ແຫ່ງນີ້ ຮ້າຍ​ແຮງຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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