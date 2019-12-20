ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ກ້ອງກັງວານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ເປັນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພັກອະນຸລັກນິຍົມ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຜົນສຳເລັດທີ່ໂດ່ງດັງໃນປີ 1987 ຂອງທ່ານນາງ ມາກາເຣັດ ທັສຈເຊີ (Margaret Thatcher), ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າ ອັງກິດຈະອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງຄືນອີກຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະ "ຖອນອັງກິດອອກຈາກອີຢູໃຫ້ແລ້ວ" ຫລື “get Brexit done” ນັ້ນ.
ແມ່ນແຕ່ ພວກທີ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຫລື Remainers ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງທີສອງ ກ່ຽວກັບເບຣັກສ໌ຊິດ (Brexit) ເພື່ອຕ່າວປີ້ນການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນໃນປີ 2016 ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີສຽງສ່ວນຫລາຍລື່ນກັນໜ້ອຍດຽວ ໃນການລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີໃຫ້ຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ ກໍຍັງຍອມຮັບວ່າ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ກາຍເປັນຈິງໄດ້. ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫລາຍ 80 ສຽງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ, ນິຕິກຳໃນການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູຂອງທ່ານຈອນສັນ (Johnson) ທີ່ຖືກນຳສະ ເໜີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ໃນສະພາ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງງ່າຍດາຍເລີຍ.
ສະນັ້ນ ປີໜ້ານີ້ ຈະເປັນປີ ທີ່ປາດສະຈາກເບຣັກສ໌ຊິດ (Brexit) ຫລືບໍ່? ເລື້ອງລາວຂອງການຖອນອອກຈາກຢູໂຣບໄປ ຂອງອັງກິດທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 3 ປີ ເຄິ່ງແລ້ວນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ສຳເລັດລົງບໍ່ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະອອກແລ້ວ? ໃຫ້ຄິດຄືນອີກ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກວິເຄາະເຫດການທ່ານນຶ່ງ. ອັງກິດ ແລະຢູໂຣບອີກບໍ່ດົນເທົ່າໃດ ກໍຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີສອງຂອງການເຈລະຈາ ແລະອາດຈະເປັນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທາງການເມືອງ ແລະການຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ ແລະພາລະກິດທ້າທາຍແມ່ນສູງສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ.
ໃນການກ່າວຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ ຜ່ານມານັ້ນ ທ່ານຈອນສັນເວົ້າວ່າ ຜົນຂອງການລົງຄະແນນສຽງເຊັ່ນນັ້ນຂອງອັງກິດຢູ່ໃນຮອບ 4 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ການຕັດສິນໃຈຢ່າງ "ແນ້ວແນ່" ຂອງປະຊາຊົນອັງກິດ ໃນການອອກຈາກອີຢູ (EU) ແລະເຮັດໃຫ້ "ການນາບຂູ່ທີ່ບໍ່ດີຍິ່ງ" ຂອງການລົງປະຊາມະຕິກ່ຽວກັບ ເບຣັກສ໌ຊິດ (Brexit) ຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງເປັນການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນຄືນອີກ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງພັກແຮງງານ ຫລື Labour ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ສຳຄັນຂອງອັງກິດ ແລະພວກສັງກັດພັກເສລີປະຊາທິປັດ ຫລື Liberal Democrats ທີ່ນິຍົມສາຍກາງ.
ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈອນສັນ ຈະສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບບຣັສເຊິລສ໌ ໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນຕາຍລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງໃນການຖອນຕົວ ທີ່ກຳນົດໂດຍລອນດອນ ແລະ ບຣັສເຊິລສ໌ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ຫລືບໍ່ນັ້ນ ເປັນອີກເລື້ອງນຶ່ງ.
ອັງກິດຈະຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂ້າມຜ່ານໄປໃນເລື້ອງເຂົ້າຫາຕະຫລາດຮ່ວມອັນດຽວຂອງອີຢູ (EU) ແລະລະບົບພາສີຮ່ວມກັນ ແລະປະເທດນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງມາດຕະຖານໃນດ້ານສິນຄ້າຂອງອີຢູອີກຕໍ່ໄປຈົນກວ່າວ່າ ຈະຮອດມື້ໃນກຳນົດເສັ້ນຕາຍນັ້ນ.
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຫລັງເບຣັກສ໌ຊິດ (Brexit) ອາດຈະຖືກຍືດເວລາອອກໄປໂດຍການມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລອນດອນກັບບຣັສເຊິລສ໌ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ບໍ່ກາຍສອງປີ ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈອນສັນໄດ້ຢືນການວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຫາທາງຍືດເວລານັ້ນອອກໄປອີກ. ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນການຊື່ນຊອບຕໍ່ພວກສະມາຊິກພັກອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານອີຢູ ຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນສະພານັ້ນ ທ່ານໄດ້ຮັດຕົວເອງຢູ່ໃນກອບ ໂດຍການເພີ້ມຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ອີກ ຢູ່ໃນນິຕິກຳຂອງ Brexit ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍນັ້ນ ໃນເລື້ອງຍືດເວລາຂອງໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃດໆ ອອກໄປອີກ.