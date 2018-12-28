ພວກທະນາຍຄວາມ ຂອງທ້າວໂຊຄາ ຊານາເອັຟ ຜູ້ວາງລະເບີດໂຈມຕີການແລ່ນມາຣາທອນທີ່ນະຄອນບອສຕັນກຳລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານອຸທອນຕ່າວປີ້ນການພົບເຫັນວ່າທ້າວໂຊຄາມີຄວາມຜິດ ແລະການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຜູ້ກ່ຽວໃນບົດບາດການໂຈມຕີເມື່ອປີ 2013.
ໃນເອກກະສານທີ່ຍື່ນໄປຍາວ 500 ໜ້ານັ້ນ ພວກທະນາຍຄວາມໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ້າວຊານາເອັຟ ບໍ່ໄດ້ຮັບການດຳເນີນຄະດີທີ່ເປັນທຳ ຍ້ອນວ່າຜູ້ພິພາກສາທີ່ທຳການຕັດສິນຄະດີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມໃຫ້ຍ້າຍຄະດີໄປຈາກນະຄອນບອສຕັນ ບ່ອນທີ່ລະເບີດແຕກໄດ້ສັງຫານ 3 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 260 ຄົນນັ້ນ.
ພວກທະນາຍຄວາມຂຽນວ່າ “ທ້າວຊານາເອັຟໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຕ່ຳຊ້າ. ການວາງລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຟັງກັນເປັນປະຈຳແລະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງຮວມທັງການອອກຂ່າວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳສະເໜີແມ່ນແຕ່ໃນການດຳເນີນຄະດີ.” ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄະນະຕຸລາການເກືອບວ່າທຸກໆຄົນຊຶ່ງຮູ້ເລື້ອງກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນ ຢ່າງດີນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນການສ່ວນໂຕ ຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກຳນີ້ແລະຜົນທີ່ຕາມມາຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຄິດໃນທາງລົບ ໂດຍໄດ້ຄິດລ່ວງໜ້າໄວ້ແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງທ້າວຊານາເອັຟແລະການລົງໂທດທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ.”
ພວກທະນາຍຄວາມຮັບຮູ້ວ່າ ທ້າວຊານາເອັຟ ແລະອ້າຍຂອງລາວ ທ້າວທາເມີແລນ ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດ ທີ່ຫ້າງໃສ່ໝໍ້ຄົວກິນໃຊ້ຄວາມກົດດັນສູງຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍສະເກັດລະເບີດ ໃກ້ໆເສັ້ນໄຊໃນການແລ່ນມາຣາທອນທີ່ນະຄອນບອສຕັນ.
ທ້າວທາມາແລນ ຊານາເອັຟ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດ 4 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການວາງລະເບີດແລ້ວ.
ນອກນັ້ນ ພວກທະນາຍຄວາມຍັງໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທະນາຍຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍຄວນຈະສາມາດບອກໃຫ້ຄະນະຕຸລາການຮູ້ ກ່ຽວກັບຫຼັກຖານ ທີ່ຜູກໝັດທ້າວທາເມີແລນ ກ່ຽວກັບການສັງຫານ 3 ຄົນ ທີ່ຄຸ້ມວອລແທມ ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນບອສຕັນ ເມື່ອປີ 2011. ພວກຈຳເລີຍຢາກຈະຍົກເອົາບັນຫາການສັງຫານບຸກຄົນທັງ 3 ຂຶ້ນມາເວົ້າເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການໂຕ້ແຍ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າ ທ້າວຊານາເອັຟ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນໃນການກະທຳຜິດຂອງຜູ້ເປັນອ້າຍ.
ທ້າວທາເມີແລນບໍ່ເຄີຍຖືກກ່າວຫາໃດໆໃນການສັງຫານບຸກຄົນທັງ 3 ຊຶ່ງຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ນັ້ນ.
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