ການຂະຫຍາຍ ອັດຕາກຳລັງ ແຮງງານ ແມ່ຍິງ ແມ່ນກະແຈສຳຄັນ ໄປສູ່ເສດຖະກິດ ທີ່ສົມບູນ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເກີນຄາດ ໃນເດືອນທີ່ ຜ່ານມາ, ດ້ວຍ

ການເພີ່ມພະນັກງານໃໝ່ ຈຳນວນ 209,000 ຄົນ ເຂົ້າໃສ່ ໃນເສດຖະກິດໃນເດືອນກໍ

ລະກົດ ແລະ ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາການຫວ່າງງານ ແຫ່ງຊາດລົງ ເຖິງ 4.3 ເປີເຊັນ. ແຕ່ຄ່າ

ແຮງງານ ຍັງສືບຕໍ່ ຄົງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຄືເກົ່າ ເຊັ່ນດຽວກັບອັດຕາກຳລັງແຮງງານຂອງ

ປະເທດ. ບັນດານັກເສດຖະສາດກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນເປັນຍ້ອນຊາວ ອາເມຣິກັນ ໄວທຳ

ງານຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ເລືອກເອົາການບໍ່ເຮັດວຽກ, ບາງຄົນກໍກັບຄືນໄປຮຽນໜັງສື,

ສ່ວນຄົນອື່ນໆແມ່ນຈະຢູ່ບ້ານເຮືອນເພື່ອເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ. ຍ້ອນຫຍັງມັນຈຶ່ງເປັນແນວ

ນັ້ນ? ນັກຂ່າວວີໂອເອ Mill Arcega ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳ

ເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ.

ກ່ອນພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າປີ 2008 ປ່ຽນແປງເສດຖະສິດ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ຊາວ

ອາເມຣິກັນ ໄວທຳງານທຸກຄົນເກືອບ 70 ເປີເຊັນແມ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳ. ປັດຈຸບັນນີ້

ເປີເຊັນຂອງຊາວ ອາເມຣິກັນ ໄວທຳງານທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຍັງຄົງຕິດຄ້າງຢູ່ລະດັບ

60 ເປີເຊັນກວ່າໆໜ້ອຍນຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລະດັບອັດຕາການຫວ່າງງານຕໍ່າໃນ

ຮອບ 16 ປີຢູ່ຕລອດມາກໍຕາມ.

ທ່ານ William Spriggs ອາຈານສອນວິຊາເສດຖະສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

Howard ກ່າວວ່າ ນັ້ນເອີ້ນວ່າ “ແຮງງານ ຝືດເຄືອງ”, ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນ

ຫຼາຍໆເຫດຜົນ ທີ່ພາໃຫ້ຄ່າແຮງງານຍັງຕາມບໍ່ທັນຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວຽກງານ.

ທ່ານ Willam Spriggs ກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງກໍແມ່ນວ່າ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງ

ແຮງກົດດັນຫຼາຍປານໃດ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຂາດແຄນຫຼາຍປານໃດ.”

ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ບາງຄົນໄດ້ຍອມແພ້ ໃນການຊອກຫາວຽກ ຫຼັງຈາກເສດຖະກິດ

ຕົກຕໍ່າ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າວ່າວ່າງງານອີກຕໍ່ໄປ. ຊາວອາເມ

ຣິກັນຜິວດຳ ແລະ ຄົນກຸ່ມນ້ອຍທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ ຈາກ

ການປົດອອກຈາກວຽກ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008

ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ບັນດາແມ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດຢູ່ໃນພາກສ່ວນລັດຖະ

ບານ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໜ້ອຍກວ່າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ

Lindsey Piegza ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດ ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Stifle Fixed Income.

ທ່ານນາງໄດ້ລົມນຳວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype.

ດຣ. Lindsey Piegza ກ່າວວ່າ “ແມ່ຍິງໃນຕອນນີ້ ຫາເງິນໄດ້ສະ ເລ່ຍ 80 ເຊັນຕໍ່ໜຶ່ງ

ໂດລາ ທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດວຽກແບບດຽວກັນ. ແລະ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເບິ່ງ

ແຍງເດັກນ້ອຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ທຳການຕັດ

ສິນໃຈຢູ່ບ້ານເຮືອນ.”

ທ່ານ William Spriggs ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າ ການປ່ຽນແປງທີ່

ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຍຸກທີ່ມີເດັກນ້ອຍເກີດຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ

ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານສຳລັບແມ່ຍິງ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເລື່ອງນີ້

ເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດນຳເອົາເສດຖະກິດທີ່ສົມບູນກັບຄືນມາໄດ້.”

ທ່ານນາງ Piegza ກ່າວວ່າ ຍ້ອນມີຄົນຜູ້ທີ່ເກີດໃນ “ຍຸກເດັກນ້ອຍເກີດຫຼາຍກວ່າປົກກະ

ຕິ” ໃນລະຫວ່າງປີ 1946 ຫາປີ 1964 ຈົນຮອດອາຍຸກະສຽນນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນ

ໃຫ້ແມ່ຍິງໄວທຳງານກັບມາເຮັດວຽກຄືນ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.

ທ່ານນາງ Lindsey Piegza ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາມອງເຫັນການສູນເສຍແມ່ຍິງ

ຈາກໜ່ວຍແຮງງານຢ່າງຖາວອນ, ນີ້ຈຶ່ງອາດແມ່ນການສູນເສຍຢ່າງຖາວອນຂອງພາກ

ສ່ວນການຜະລິດ, ຕໍ່ການເຕີບໂຕ, ແລະ ຕໍ່ເສດຖະກິດ.”

ອັດຕາກຳລັງແຮງງານໃນບັນດາແມ່ຍິງ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດ 60 ເປີເຊັນ

ໃນປີ 1999, ແລ້ວແຕ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ປະມານ 57 ເປີເຊັນ.

ການສຶກສາໂດຍອົງການກອງທຶນສາກົນໃນປີ 2017 ເວົ້າວ່າ ການຂະຫຍາຍອັດຕາ

ແຮງງານສຳລັບແມ່ຍິງ ພຽງໜຶ່ງເປີເຊັນ ອາດຂະຫຍາຍການເຕີບໂຕຕໍ່ກຳລັງຜະລິດ

ຫຼາຍເຖິງໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງ ໜຶ່ງເປີເຊັນໃນແຕ່ລະປີ.



The U.S. job market exceeded expectations last monthadding 209,000 new workers to the economy in July and lowering the national unemployment rate to 4.3%.But wages continue to underperform as did the nation's labor participation rate. Economists say that's because millions of working-age Americans are choosing to remain on the sidelines, some going back to school, others staying at home to take care of their families. Why does that matter?Mil Arcega explains.



Before the 2008 recession upended the U.S. economy, nearly 70% of all working age Americans were employed. Today the percentage of employed working age Americans remains stuck in the low 60's, despite a 16-year low in the unemployment rate.



That's called "labor slack" says Howard University economics professor Bill Spriggs, who says it's one of the reasons why wages have not kept up with job gains.



((WILLIAM SPRIGGS, HOWARD UNIVERSITY))

"The reality is - firms really aren't feeling the pressure, they aren't really feeling the scarcity."



Some Americans gave up looking for work after the economic downturn - which means they were no longer counted as unemployed.African Americans and minorities who were disproportionately affected by layoffs have made significant progress since 2008.But women, particularly those employed in the public sector have made less progress, says Lindsey Piegza, chief economist at Stifel Fixed Income group.She spoke to VOA on Skype.



((DR. LINDSEY PIEGZA, STIFEL FIXED INCOME))

((Mandatory CG: Skype))

"Women right now make on average 80 cents ((to the dollar)) relative to their male counterparts.And when you factor in that rapid rise in child care costs, a lot of women are making the decision to actually stay home."



((WILLIAM SPRIGGS, ECONOMIST HJOWARD UNIVERSITY))

"That's important because the transformation that took place under the baby boom was the increase in the labor force participation for women, so if you take that out you can't get back to a healthy economy."



With "Baby Boomers," those born between 1946 and 1964, reaching retirement age, Piegza says encouraging working age women to return to the workforce is crucial.



((LINDSEY PIEGZA, STIFEL FIXED INCOME))

((Mandatory CG: Skype))

"If we see a permanent loss of women from the labor force, this could be a permanent loss to productivity, to growth, to the economy."



Labor participation rates among women reached a peak of 60 percent in 1999, but that has since declined to about 57 percent.



A 2017 study by the International Monetary Fund says raising the participation rate for women by just one percent could raise productivity growth as much as one third of one percent each year.