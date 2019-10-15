ຄະນະກຳມະການຕັດສິນໄດ້ເຮັດຂັດຕໍ່ລະບຽບໃນການໃຫ້ລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານ ວັນນະຄະດີ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໂດຍການໃຫ້ທັງທ່ານນາງມາກາເຣັດ ແອັດວູດ (Margaret Atwood) ແລະທ່ານນາງເບີນາດິນ ອີວາຣິສໂຕ (Bernardine Evaristo) ເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ ໄດ້ຮັບລາງວັນບຸກເຄີ (Booker) ສຳລັບປີ 2019 ຢູ່ນະຄອນຫລວງລອນດອນ.
ທ່ານ ພີເຕີ ຟລໍເຣັນສ໌ (Peter Florence) ຫົວໜ້າຂອງກຳມະການຕັດສິນເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກບອກ "ຢ່າງໜັກແໜ້ນສົມຄວນ" ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດເລືອກຜູ້ຊະນະເລີດໄດ້ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. "ຍິ່ງພວກເຮົາລົມກັນກ່ຽວກັບພວກເຂົາເຈົ້າຫລາຍເທົ່າໃດ ພວກເຮົາກໍຍິ່ງຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມັກທັງສອງຄົນ ຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ຈົນວ່າພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທັງສອງຄົນຊະນະ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານນາງ ອີວາຣິສໂຕ (Evaristo), ເປັນຜູ້ຍິງຊາວຜິວດຳຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນທີ່ດີເລີດອັນນີ້, ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຍ້ອນນະວະນິຍາຍຂອງທ່ານນາງໃນເລື້ອງ "Girl, Woman, Other" ຊຶ່ງແປວ່າ “ເດັກຍິງ, ແມ່ຍິງ, ຄົນອື່ນ.”
ທ່ານນາງແອດວູດ (Atwood) ໄດ້ຊະນະຍ້ອນເລື້ອງ "The Testaments," ຊຶ່ງແປວ່າ “ຫລັກຖານພິສູດ” ຊຶ່ງເປັນສະບັບທີ່ຕາມມາຈາກຜົນງານຊັ້ນຢ້ຽມໃນປີ 1985 ຂອງທ່ານນາງເລື້ອງ "The Handmaid's Tale" ຊຶ່ງແປວ່າ “ການເລົ່າເລື້ອງຂອງສາວຮັບໃຊ້”. ໂດຍມີອາຍຸໄດ້ 79 ປີ, ທ່ານນາງແອດວູດເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຊະນະລາງວັນບຸກເຄີ (Booker). ເທື່ອນີ້ຄືການໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານນາງຈາກຄະນະກຳມະການຕັດສິນ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຊະນະລາງວັນນັນໃນປີ 2000 ສຳລັບປຶ້ມເລື້ອງ "The Blind Assassin," ຊຶ່ງແປວ່າ “ຜູ້ລອບສັງຫານທີ່ຕາບອດ”.
ທັງສອງຄົນຄະແບ່ງເງິນລາງວັນ 63,000 ໂດລາ ນຳກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປເທິງເວທີເພື່ອຮັບເອົາລາງວັນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານນາງແອດວູດເວົ້າຕໍ່ທ່ານນາງ ອີວາຣິສໂຕວ່າ "ພວກເຮົາທັງສອງຄົນບໍ່ມີໃຜຄາດດອກວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນອັນນີ້. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແປກໃຈ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຕົນເອງອາຍຸແກ່ເກີນໄປແລ້ວ. ແລະຂ້ອຍຂ້ອນຂ້າງວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນເພັ່ງເລັງຄວາມສົນໃຈມາໃສ່ຕົນ ສະນັ້ນ ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບສ່ວນນຶ່ງນຳ.”
ເທື່ອນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີການໄດ້ຮັບລາງວັນຮ່ວມກັນ. ໃນປີ 1992 ເລື້ອງ "The English Patient" ຊຶ່ງແປວ່າ “ຄົນປ່ວຍຊາວອັງກິດ” ຂຽນໂດຍທ່ານ ໄມໂຄລ ອອນດາເຈ (Michael Ondaatje) ກໍໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ ຮ່ວມກັບເລື້ອງ "Sacred Hunger" ຊຶ່ງແປວ່າ “ຄວາມຫິວໂຫຍທີ່ໜ້າສັກກະລະບູຊາ” ຂອງທ່ານແບຣີ ອັນສເຫວີດ (Barry Unsworth) ກໍໄດ້ຊະນະລາວງວັນນີ້. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກົດລະບຽບກໍໄດ້ປ່ຽນໄປ.
ລາງວັນ ບຸກເຄີ (Booker) ແມ່ນມອບໃຫ້ແກ່ນະວະນິຍາຍທີ່ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດທີ່ພິມຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ແລະໄອຣ໌ແລນ.
ເລື້ອງອື່ນທີ່ເອົາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ຄື: "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World" ຂອງແອລລິຟ ຊາຟາກ (Elif Shafak), "Quichotte" ຂອງຊອລມານ ຣູສດີ (Salman Rushdie); "Ducks, Newburyport" ຂອງລູຊີ ແອລແມນ (Lucy Ellmann) ແລະ "An Orchestra of Minorities" ຂອງຊີໂກຊີ ໂອບິໂອມາ (Chigozie Obioma).