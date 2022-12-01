ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່ານັກຮຽນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຄົນອື່ນໆ 27 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເວລາທີ່ລະເບີດໄດ້ແຕກຢູ່ໂຮງຮຽນສາສະໜາແຫ່ງນຶ່ງໃນແຂວງ ຊາມັງການ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ອິມມາດຸລລາ ມາຮາເຈີ, ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳແຂວງໄດ້ຢືນຢັນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເວົ້າວ່າມັນເປັນລະເບີດທີ່ຖືກວາງໄວ້ ຫຼື ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງລະເບີດແຕກນັ້ນ.
ທ່ານ ອັບດຸລ ນາຟີ ຕາກົວ, ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ, ໄດ້ກ່າວວ່າການລະເບີດໃນ ເອບັກ, ທີ່ເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງນັ້ນ, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພວກນັກຮຽນກຳລັງຈັດພິທີສູດມົນຕອນບ່າຍ. ທ່ານ ຕາກົວ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສືບລັບ ຕາລີບານ ໄດ້ໄປຮອດສະຖານທີ່ເກີດເຫດເພື່ອທຳການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດ.
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີສຳລັບການລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນໄດ້ມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມແຂວງໂຄຣາຊານ ຫຼື ISIS-K, ເຊິ່ງເປັນສາຂາ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມໃນ ອັຟການິສຖານ.
ກຸ່ມ ISIS-K ໄດ້ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ເວລາທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດທີ່ຖືກຄອບງຳໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ສະຫະລັດ, ກັບພັນທະມິດອົງການ NATO ໄດ້ຖອນກອງກຳລັງອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກສົງຄາມເກືອບ 20 ປີກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເຄີຍເປັນພວກກະບົດໃນເວລານັ້ນ.