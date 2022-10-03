ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດຂອງບຣາຊິລ 2 ທ່ານ ຈະປະເຊີນ ໜ້າກັນ ໃນການ ລົງຄະແນນສຽງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ພາຍຫຼັງທີ່ທັງສອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜຸນພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກັບໄປຫາພັກຝ່າຍຊ້າຍໃຫ້ຄືນມາປົກຄອງປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງໂລກແຫ່ງນັ້ນບໍ ຫຼື ຈະຮັກສາພັກຝ່າຍຂວາ ຈັດທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄວ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ໂດຍທີ່ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງທັງໝົດໄດ້ 99.9 ເປີເຊັນແລ້ວ ອະດີດປະທານາ ທິບໍດີ ລູອິສ ອິນນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊີລວາ (Luiz Inacio Lula da Silva) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 48.4 ເປີເຊັນ ແລະປະທານາທິບໍດີແຈຣ ໂບລໂຊນາໂຣ (Jair Bolsonaro) ໄດ້ຮັບ 43.2 ເປີເຊັນ. ຜູ້ສະໝັກອີກ 9 ຄົນ ກໍໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນ ກັນຄືກັນ, ແຕ່ສຽງສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກເເຈົ້າ ແມ່ນໄກກັນຫລາຍກັບສຽງສະໜັບ ສະໜຸນຂອງທ່ານໂບລໂຊນາໂຣ ແລະ ດາ ຊີລວາ, ຜູ້ທີ່ຄົນເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ລູລາ ນັ້ນ.
ການທີ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນທີ່ສຸດແມ່ນມີຂຶ້ນແບບບໍ່ຄາດຝັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ ໃຫ້ທ່ານດາ ຊີລວາ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ. ການສໍາຫຼວດຂອງອົງການ Datafolha ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ຈັດພີມອອກໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ໄດ້ພົບວ່າ ມີຄະແນນໄດ້ປຽບຢູ່ 50 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 36 ເປີເຊັນ ສໍາລັບທ່ານດາ ຊີລວາ. ອົງການນີ້ ໄດ້ສໍາພາດ 12,800 ຄົນ, ໂດຍມີຂອບຂອງຄວາມຜິດພາດຢູ່ 2 ເປີເຊັນ
"ຄະແນນແຕກຕ່າງທີ່ສູສີກັນ ລະຫວ່າງທ່ານລູລາ ແລະ ທ່ານໂບລໂຊນາໂຣນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ເຄີຍມີການຄາດເດົາມາກ່ອນເລີຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາຣາ ພາວາວ (Nara Pavao), ອາຈານສອນວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫະພັນ ເພີນາມບູໂກ (Federal of Pernambuco).
ໃນການກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ທ່ານດາ ຊີລວາ ໄດ້ກ່າວເຖິງການລົງຄະແນນສຽງ ຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕຸລານີ້ ທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານໂບລໂຊນາໂຣນັ້ນວ່າ ເປັນການ “ຕໍ່ເວລາ” ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ