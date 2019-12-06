ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຂົງເຂດທີ່ເປັນອິດສະຫລະໄດ້ພົບ "ຫລັກຖານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ" ຂອງການກະທຳ "ທີ່ມີເຈດຕະນາ" ແລະ "ປອງຮ້າຍ" ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງຂອງໂບລີເວຍອຽງໄປເຮັດໃຫ້ປະທານທິບໍດີອີໂວ ໂມຣາເລສ ໃນຕອນນັ້ນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
ຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອົງການຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດທະວີບອາເມຣິກາ ຫລື OAS ເວົ້າວ່າ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ ຜ່ານມາໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບົກຜ່ອງໂດຍ "ການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ດີຫລາຍອັນ ທີ່ແນໃສ່ປ່ຽນແປງຄວາມປະສົງຂອງຄົນທີ່ສະແດງອອກຢູ່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ."
ທ່ານ ໂມຣາເລສ (Morales) ທີ່ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຄືນອີກໃນປີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງປະຊາມະຕິທົ່ວປະເທດໃນປີ 2016 ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວໂບລີເວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ການວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ສະໄໝດຳລົງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວກໍຕາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ສານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ກໍໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານສາມາດລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທຳອິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໂມຣາເລສຊະນະ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຟອງຂອງການປະທ້ວງ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກຜ່ານມາ ແລະຫລົບໜີໄປຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ການກ່າວຫາທີ່ເວົ້າວ່າມີການໂກງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ນັ້ນ ເປັນແຜນທາງການເມືອງອັນນຶ່ງ ແລະເວົ້າວ່າອົງການ OAS ກຳລັງ "ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ເຄືອຈັກກະພົບຂົງເຂດທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ."
ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໂບລີເວຍ ໄດ້ຮັບຜ່ານນິຕິກຳສະບັບນຶ່ງທີ່ລົບລ້າງ ການເລືອຕັ້ງທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ປູທາງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງໃໝ່ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີທ່ານ ໂມຣາເລສ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຍັງບໍ່ມີກຳນົດວັນທີ່ຈະຈັດການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງນັ້ນເທື່ອ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີ 30 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢູ່ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ພວກປະທ້ວງ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ນັບແຕ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 20 ຕະລາເປັນຕົ້ນມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
An independent regional panel has found "overwhelming evidence" of "deliberate" and "malicious" actions taken to tip Bolivia's elections in favor of then-President Evo Morales.
In a report released Thursday, the Organization of American States (OAS) says the October 20 general elections were marred by "a series of malicious operations aimed at altering the will expressed at the polls."
Morales, in power since 2006, stood for elections again this year, despite a nationwide referendum in 2016 showing Bolivians backing term limits. Despite the vote, courts packed with his supporters, ruled that he could run indefinitely.
Initial results gave Morales the victory, but also triggered a wave of protests that forced him to resign on November 10 and flee to Mexico.
He says the allegations of vote rigging are a political ploy and that the OAS is "in the service of the North American empire."
In late November, Bolivia passed legislation to annul the contested elections and pave the way for a new vote without Morales. No date has been set for the vote yet..
At least 30 people have died in clashes between protesters and security forces since the Oct. 20 election.