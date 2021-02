ໂບອິ້ງ ແນະນຳໃຫ້ສາຍການບິນທັງຫຼາຍ ໂຈະການນຳໃຊ້ ເຮືອບິນລຸ້ນ 777 ບາງສ່ວນ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດ ເຄື່ອງຈັກບໍ່ທຳງານ

ບໍລິສັດໂບອິ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໂຈະ ການນຳໃຊ້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ 777 ທັງຫຼາຍ ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກປະເພດດຽວກັນ ທີ່ຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນໄດ້ຫລຸດອອກເທິງນ່ານຟ້າ ຂອງນະຄອນເດັນເວີລັດໂຄໂລຣາໂດ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການກວດກາ ຕື່ມອີກ ແລະຍີ່ປຸ່ນກໍໄດ້ໂຈະ ການນຳໃຊ້ພວກເຮືອບິນລຸ້ນດັ່ງກ່າວຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ພິຈາລະນາ ໃນການເອົາມາດຕະການຂັ້ນຕໍ່ໄປ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ທີ່ພົວພັນກັບເຄື່ອງຈັກລຸ້ນ PW4000 ຂອງບໍລິສັດ ແພຣັຕ ແອນ ວິດນີ້ (Pratt & Whitney) ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ ເຮືອບິນ 777 ຂອງສາຍການບິນຢູໄນເຕັດ ໄດ້ບິນຈອດລົງຢ່າງປອດໄພ ໃນນະຄອນເດັນເວີ ເມື່ອວັນເສົາຜ່ານມາຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຄື່ອງຈັກເບື້ອງຂວາຂອງເຮືອບິນບໍ່ທຳງານ.

ສາຍການບິນຢູໄນເຕັດ ໄດ້ກ່າວໃນມື້ຕໍ່ມາວ່າ ຕົນຈະອາສາ ໂຈະການບິນຂອງເຮືອບິນ 24 ລຳຂອງຕົນ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ນັ້ນໄວ້ຊົ່ວຄາວ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ ໂມງກ່ອນການປະກາດຂອງບໍລິສັດໂບອິ້ງ.

ໂບອິ້ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນ 69 ລຳຂອງຕົນແມ່ນປະຕິບັດງານຢູ່ ແລະ 59 ລຳແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນເກັມມ້ຽນ ໃນເວລາເມື່ອສາຍການບິນຕ່າງໆ ໄດ້ງົດການນຳໃຊ້ເຮືອນບິນທັງຫຼາຍ ຍ້ອນການຕົກຕ່ຳລົງ ໃນຄວາມຕ້ອງການເດີນທາງທີ່ພົວພັນກັບໂຣກລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ໄດ້ແນະນຳຕໍ່ສາຍການບິນທັງຫຼາຍ ໃຫ້ໂຈະການປະຕິບັດງານໄວ້ຈົນກວ່າວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸລະບຽບການກວດກາທີ່ເໝາະສົມເສຍກ່ອນ.

ພວກເຮືອບິນລຸ້ນ 777-200 ແລະ 777-300 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນເປັນ ລຸ້ນເກົ່າ ແລະປະຢັດນ້ຳມັນໜ້ອຍກວ່າລຸ້ນໃໝ່ ແລະພວກສາຍການບິນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການບໍ່ໃຊ້ງານພວກມັນອີກຕໍ່ໄປໃນຝຸງບິນຂອງພວກເຂົາ.

ພາບຖ່າຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຕຳຫຼວດໃນເມືອງບຣູມຟີລ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊິ້ນສ່ວນອັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງເຮືອບິນຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ທີ່ລວມມີທັງໂກບປົກຄຸມເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ຊຶ່ງມາຈາກເຮືອບິນທີ່ປະຕິບັດງານມາໄດ້ 26 ປີ ກະຈາຍໄປທົ່ວ ນອກບ້ານຫຼັງນຶ່ງ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ຫຼື NTSB ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກວດສອບໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຮືອບິນໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນຂອງເຄື່ອງຈັກເບື້ອງຂວາ ໂດຍໂຕຖັງເຮືອບິນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພຽງເລັກນ້ອຍ.

ອົງການ NTSB ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄງຟາກທາງເຂົ້າແລະໂຄງຫຸ້ມຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ ແລະໃບພັດລົມສອງໃບແຕກແຫງ ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໃບພັດທັງຫຼາຍນັ້ນ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນຳດ້ວຍ.

Boeing Co said it recommended suspending the use of 777 jets with the same type of engine that shed debris over Denver at the weekend after U.S. regulators announced extra inspections and Japan suspended their use while considering further action.

The moves involving Pratt & Whitney PW4000 engines came after a United Airlines 777 landed safely in Denver on Saturday local time after its right engine failed.

United said the next day it would voluntarily and temporarily remove its 24 active planes, hours before Boeing's announcement.

Boeing said 69 of the planes were in service and 59 were in storage, at a time when airlines have grounded planes due to a plunge in demand associated with the COVID-19 pandemic.

The manufacturer recommended airlines suspend operations until U.S. regulators identified the appropriate inspection protocol.

The 777-200s and 777-300s affected are older and less fuel efficient than newer models and most operators are phasing them out of their fleets.

Images posted by police in Broomfield, Colorado showed significant plane debris on the ground, including an engine cowling from the 26-year-old plane scattered outside a home.

The National Transportation Safety Board (NTSB) said its initial examination of the plane indicated most of the damage was confined to the right engine, with only minor damage to the airplane.

It said the inlet and casing separated from the engine and two fan blades were fractured, while the remainder of the fan blades exhibited damage.