ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ສາຍພົວພັນກັບຈີນ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ສັງຄົມເອເຊຍຈະຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ເຈ. ບລິງເຄັນ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ ວັນພະຫັດ, ທີ 26 ພຶດສະພາ 2022.” ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາ ຫຼັງຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີຖືກກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອວັນທີ 4 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະມີຄວາມຍິນດີ ທຳການແຊກແຊງທາງທະຫານ ເພື່ອປ້ອງກັນໄຕ້ຫວັນ ຖ້າຈີນ ບຸກລຸກປະຊາທິປະໄຕ ຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ມາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າມັນຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ຄຸມເຄືອ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຈາກ ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດເອເຊຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳລາຍພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນລະບຽບສາກົນ, ແລະ ການພະຍາຍາມໃດໆເພື່ອປ່ຽນແປງສະພາບປັດຈຸບັນ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງໃນເອເຊຍ ຫຼື ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ທ່ານ ແມັດທິວ ຟູໄນໂອລ (Matthew Funaiole), ນັກວິໄຈອາວຸໂສຂອງສູນກາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການສຶກສາສາກົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການອຳນາດ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ມັກຈະເຮັດສິ່ງທີ່ສາມາດປ້ອງກັນເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.” ທ່ານຄາດວ່າທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອກ່າວຢ້ຳນະໂຍບາຍຈີນດຽວ ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ຟູໄນໂອລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ຍຶດຖືມາດົນນານແລ້ວວ່າ ມັນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນແຫ່ງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຈະພິຈາລະນາອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວ່າອະນາຄົດນັ້ນຄວນຖືກຕັດສິນຢ່າງສັນຕິ. ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມໂດດເດັ່ນ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນທີ່ວ່ານີ້ ມາຢູ່ແຖວໜ້າຂອງການສົນທະນາຕ່າງໆ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນະໂຍບາຍຈີນດຽວ” ຂອງວໍຊິງຕັນຈະແຕກຕ່າງຈາກ “ກົດເກນຈີນດຽວ” ຂອງປັກກິ່ງ.