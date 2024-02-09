ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໙ ກຸມພາ ໒໐໒໔
ໂລກ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບລິງເກັນ ເດີນທາງກັບສະຫະລັດ ໂດຍປາສະຈາກການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ຫຼືການປ່ອຍໂຕປະກັນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໂບກມື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂຶ້ນເຮືອບິນ ຢູ່ສະໜາມບິນໃນເມືອງ ເທລ ອາວີຟ, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໂບກມື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂຶ້ນເຮືອບິນ ຢູ່ສະໜາມບິນໃນເມືອງ ເທລ ອາວີຟ, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນມາ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຈາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ສຳລັບການຢຸດຍິງ ໃນສົງຄາມ 4 ເດືອນ ຂອງອິສຣາແອລ-ກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ຫຼືການປົດປ່ອຍຕົວປະກັນ ທີ່ຖືກຈັບໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ຕືີ່ມອີກ ຢູ່ໃນມື.

ທ່ານ ບລິງເກັນ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ອື່ນໆ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ວ່າ ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຈະສາມາດ​ບັນລຸ​ໄດ້ ​ແລະຕົວ​ປະກັນ​ 100 ຄົນ ຫຼືທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ ​ຈະໄດ້ຮັບການ​ປ່ອຍໂຕ. ​ແຕ່​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາ​ແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ​ໄດ້​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ແຜນການ ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງດັ່ງກ່າວ ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດ ກາຊາ ວ່າ​ ເປັນ​ການ “ຄິດໄປເອງ” ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ກຳລັງ​ອິສຣາ​ແອ​ລຈະ​ຕໍ່ສູ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ໄດ້ “ໄຊຊະນະ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ທຳນຽບຂາວ​ປະກາດ​ວ່າ, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຕ້ອນຮັບ​ກະສັດ ອັບດູລລາ ທີ 2 (Abdullah II) ຂອງ​ຈໍ​ແດນ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ ​ເພື່ອ​ປຶກສາຫາລື ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ລະຫວ່າງ ອິສຣາ​ແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ.

ທ່ານ ບລິງເກັນ ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ ການ​ເດີນທາງ​ໄປຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ 4 ​ປະ​ເທດ​ ໂດຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະນະ​ລັດຖະມົນຕີ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ, ຊຶ່ງ ລວມທັງ​ອະດີດ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ທະຫານ ເບນນີ ແກນຊ໌ (Benny Gantz) ​ແລະ ທ່ານ ກາບີ ໄອເຊນກັອທ (Gabi Eisenkot). ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະ ລັດກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສຸມໃສ່ "ຕົວປະກັນ ແລະຄວາມປາຖະຫນາອັນແຮງກ້າທີ່ພວກເຮົາທັງສອງຝ່າຍ ຢາກເຫັນພວກເຂົາ ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ກຳລັງດໍາເນີນຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ."

​ແຕ່​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮັບ​ຮູ້​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ​ລະຫວ່າງ​ແຜນການ​ຢຸດ​ຍິງ ຫຼາຍອາທິດ ທີ່​ສະ​ເໜີ ​ໂດຍ​ອິສຣາ​ແອ​ລ, ສະຫະລັດ, ກາ​ຕາ ​ແລະ​ອີ​ຈິບ ​ແລະປ່ອຍຕົວປະກັນ ແລະ ​ການ​ຕອບ​ ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ຖອນທະຫານ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ກາຊາ, ການ​ຢຸດຕິ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ ​ເຂດ​ກາຊາ ​ແລະ​ສິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮາມາສ ​ໃນ​ການ​ປົກຄອງ​ດິນ​ແດນ ​ແລະ​ສ້າງ​ຂີດຄວາມ​ສາມາດ ​ທາງ​ທະຫານ​ຄືນ​ໃໝ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG