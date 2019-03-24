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ລະ​ເບີດ​ແຕກ ສັງ​ຫານ​ເດັກ​ນ້ອຍ 8 ຄົນ ໃນ​ປະ​ເທດ ຊູ​ດານ

ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ ຊູ​ດານ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເດັກ​ນ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ໃນ​ເມືອງ ອົມ​ເດີ​ມັນ ຂອງ​ປະ​ເທດ
ຊູດານ ເມື່ອວັດຖຸທີ່ບໍ່ສາມາລະບຸໄດ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນນັ້ນໄດ້ແຕກ, ໂຄສົກຕຳຫຼວດ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການ AFP.

ເດັກ​ນ້ອຍ 7 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊິ​ວິດ​ຄາ​ທີ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ທີ 8 ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ບາດ​ແຜ​
ຢູ່ໂຮງໝໍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນາຍພົນ ຮາຊິມ ອັບແດລຣາຮິມ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄິດ​ວ່າ​ໄດ້​ໄປ​ໄຈ້​ຂີ​ເຫຍື້ອ​, ເຊິ່ງຕໍ່​
ມາເຂົາເຈົ້າຈະເອົາໄປຂາຍນັ້ນ, ໄດ້ພົບເຫັນ “ວັດຖຸປະຫຼາດນັ້ນ” ໂດຍບັງເອີນ ເຊິ່ງ
“ໄດ້ລະເບີດ” ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຈັບມັນ.

ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ເກີດ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ເມືອງ ອົມ​ເດີ​ມານ ເຊິ່ງເຄີຍ​ມີ
ອາຄານຂອງກອງທັບຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ.

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊູ​ດານ ໄດ້​ຢື​ນ​ຢັນ​ວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ລະ​
ເບີດແຕກ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ.

ທ່ານ ອັບ​ແດ​ລ​ຣາ​ຮິມ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ເຖິງ​ເຫດ​
ການດັ່ງກ່າວ.

ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ໄວ​ຮຽນ ມັກ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ ເພື່ອ​ຫາ​ຢູ່​ຫາ​ກິນ ຖ່າມ​ກາ​ງ
ວິກິດການທາງເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານເພີ່ມສູງ
ຂຶ້ນ.

ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ດົນ​ກວ່າ 3
ເດືອນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ.

ທ່ານ ບາ​ເຊຍ ຍັງ​ຄົງ​ບໍ່​ຍອມ​ທຳ​ຕາມ, ແລະ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​
ວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຄັດ
ຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການປົກຄອງດົນ 3 ທົດສະວັດຂອງທ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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