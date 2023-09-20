ໃນສັນຍານທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຟັງບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນກະທັ້ງທ່ານຍັງໄດ້ລະດົມການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ເຊື່ອວ່າໂລກຈະອິດເມື່ອຍລົງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກະທຳຄວາມໂຫດຮ້າຍໃນ ຢູເຄຣນ ໂດຍປາສະຈາກຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມພວກທ່ານສິ່ງນີ້: ຖ້າພວກເຮົາປະຖິ້ມກົດເກນຫຼັກຂອງກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເອົາໃຈພວກຜູ້ຮຸກຮານ, ມັນຈະມີສະມາຊິກປະເທດໃນອົງການນີ້ ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ? ຖ້າພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຖືກແບ່ງແຍກ, ແລ້ວຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງປະເທດໃດນຶ່ງ ແມ່ນປອດໄພຢູ່ບໍ?
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໄດ້ເຮັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໂລກ, ການສຶກສາ ແລະ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການສືບຕໍ່ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປະຕິຮູບ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖາບັນຫຼາຍຝ່າຍຄືອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍການນຳພາ ແລະ ຄວາມສາມາດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທ້າຍທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງສັດຕະວັດທີ 21.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງວິກິດການສະພາບອາກາດ, ຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາໂລກ, ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປະເທດ ເຮຕີ, ສັນຕິພາບໃນອະນາຄົດລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌, ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ ແຕ່ປອງດອງກັນ ກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ, ກ່ອນໄດ້ກ່າວປະນາມການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ເປັນການລ່ວງລະເມີດຫຼັກການຂອງກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນການຫ້າມທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ການຍາດເອົາປະເທດອື່ນດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ.
ຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນນ້ຳສຽງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ “ການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເປັນເວລາ 50 ປີຈາກທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອແກ້ໄຂມູນເຊື້ອ ທີ່ເຈັບປວດຂອງສົງຄາມ” ແລະ ການເຮັດວຽກໄປສູ່ສັນຕິພາບ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການເຕືອນທີ່ມີພະລັງທີ່ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມາເດົາອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍການນຳພາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ການພະຍາຍາມຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສັດຕູກໍສາມາດກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມໄດ້.”
ດ້ວຍການຫຼີກລ່ຽງປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “ຕາບໃດທີ່ມັນເປັນ,” ເຊິ່ງມັກຈະຖືກໃຊ້ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອກ່າວຢ້ຳເຖິງການສະໜັບສະໜູນທີ່ຍາວນານສຳລັບການຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມຂອງ ກີຢິບ ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນພັນທະມິດສາກົນທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ລະດົມເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ກີຢິບ ເພື່ອນຳມາຂໍ້ແກ້ໄຂທາງການທູດທີ່ຈະສ້າງ “ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສັນຕິພາບທີ່ຖາວອນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ