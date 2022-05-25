ໃນການສິ້ນສຸດລົງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍເປັນເວລາ 6 ມື້ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຊ້ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນສົ່ງສານໄປຫາຈີນ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງລະບຽບລະຫວ່າງປະເທດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ ອິນເດຍ ແລະອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມກຸ່ມຄວດ (Quad) ນັ້ນວ່າ “ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນແລະອະທິປະໄຕ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ສິດທິມະນຸດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ວ່າມັນຈະຖືກລ່ວງລະເມີດຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກ.”
ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານມີຄວາມສຳຄັນສູງຂຶ້ນ ເພື່ອ “ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກເປັນເຂດທີ່ເສລີ ເປີດກວ້າງ ເຊື່ອມຕໍ່ ໝັ້ນຄົງ ແລະປັບໂຕໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມຄວດ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຕາບໃດທີ່ຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມ ສະຫະລັດຈະດຳເນີນງານກັບພາຄີຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕອບໂຕ້ຂອງໂລກຍ້ອນວ່າມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆເຂດຂອງໂລກ. ໃນເວລາດຽວກັນ ສະຫະລັດຕ້ອງແລະຈະເປັນພາຄີທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ແລະຍືນຍົງໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກິຊິດະ ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໂດຍກົງແລ້ວແມ່ນໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຫຼັກການ ທີ່ໄດ້ຮັບການເທີດທູນຍົກສູງຢູ່ໃນກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເລື້ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.”
ຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມຄວດ ແລະການໃຫ້ຄວາມເຫັນຕ່າງໆຂອງບັນດາຜູ້ນຳທັງສີ່ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍຊື່ຈີນໂດຍກົງ ແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການເສີມສ້າງໃຫ້ເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ - ຊຶ່ງຄຳເວົ້າທາງການທູດແລ້ວແມ່ນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າແນໃສ່ປັກກິ່ງ.
ຈີນໄດ້ເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຮວມທັງກຳລັງກອງທັບເຮືອຂອງຕົນ. ເວລານີ້ ຈີນແມ່ນປະເທດທີ່ມີງົບປະມານທາງດ້ານທະຫານໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ຮອງລົງມາຈາກສະຫະລັດ ແລະເມື່ອເວົ້າເຖິງຈຳນວນກຳປັ່ນລົບທີ່ຈີນອ້າງວ່າຕົນມີແລ້ວ ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນ ເວລານີ້ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ອີງຕາມທ່ານແຊມ ຣົກເກີວີນ (Sam Roggeveen) ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງສະຖາບັນໂລວີ (Lowy Institute.)
ທ່ານຣົກເກີວີນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສາມາດແລ້ວ ມັນຍັງເປັນທີສອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຮອງຈາກສະຫະລັດ ແຕ່ກໍພວມໄລ່ຕາມຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ