ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄອຣ໌ແລນ, ທ່ານໄມໂຄ ດີ ຮິກຈິນສ໌ (Michael D. Higgins) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລໂອ ວາຣາດຄາ (Leo Varadkar) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະມີກຳນົດຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາອີຣັກຕິສ (Oireachtas) — ຊຶ່ງເປັນລັດຖະສະພາໄອຣ໌ແລນ.
ຕາຕະລາງການຢ້ຽມຢາມຂອງໄບເດັນ ຍັງປະກອບມີການສາທິດກິລາເກລິກ (Gaelic) ຂອງຊາວຫນຸ່ມໃນນະຄອນຫລວງດັບບລິນ ພ້ອມທັງການຮັບປະທານອາ ຫານຄ່ໍາທີ່ຜາສາດດັບບລິນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ມັກຈະເນັ້ນຫນັກເຖິງມູນເຊື້ອຂອງຊາວໄອຣ໌ແລນ, ຈະປິດການເດີນ ທາງຂອງທ່ານລົງ ດ້ວຍການກ່າວຄໍາປາໄສໃນຄືນວັນສຸກມື້ອື່ນທີ່ບາລລິນນາ, ຊຶ່ງເປັນບ້ານຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ, ຢູ່ຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ໄອຣ໌ແລນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໄອຣ໌ແລນ.
ທັນທີທີ່ເຮືອບິນລົງຈອດໃນນະຄອນຫລວງດັບບລິນໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານໄບເດັນກໍ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງລູບ (County Louth) ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງ ພໍ່ເຖົ້າທວດທາງແມ່ຂອງທ່ານ ນັ້ນກໍຄືທ່ານໂອເວນ ຟິນເນີແກນ (Owen Finnegan) ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດເກີບ ແລະໄດ້ທ່ຽວຊົມຜາສາດຄາລິງຝອດ (Carlingford). ອີງຕາມການທໍານຽບຂາວແລ້ວ ນັ້ນເປັນຈຸດສໍາຄັນສຸດທ້າຍຂອງໄອຣ໌ແລນທີ່ ທ່ານ ຟິນເນີແກນ (Finnegan) ໄດ້ເຫັນ ກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງມາ ນິວຢອກໃນວັນທີ 31 ມີນາ 1849. ຄອບຄົວຂອງທ່ານຟິນເນີແກນ ລວມທັງລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານເຈມສ໌ ຊຶ່ງເປັນພໍ່ຕູ້ທວດຂອງໄບເດັນ ໄດ້ຕິດຕາມມານຳທ່ານໃນປີ 1850.