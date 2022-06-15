ທ່ານ ໄບເດັນ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຕາເວັນອອກກາງຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນໄວໆນີ້ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອິສຣາແອລ ເຂດຝັ່ງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ West Bank ແລະຊາອຸດີອາຣາເບຍ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ດັ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ການເດີນທາງນີ້ ບັນດານັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນການເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງການເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນຂອງອິສຣາແອລກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສັບສົນນັ້ນ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນດ້ານຍຸດທະສາດສຳລັບວໍຊິງຕັນ.
ການເດີນທາງໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ ໄລຍະ 4 ວັນ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຢູ່ໃນປະເທດອິສຣາແອລ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄບເດັນ ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລ. ທ່ານຍັງຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ ໃນເຂດ West Bank ກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜຸນສຳລັບການແກ້ບັນຫາລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍການມີສອງປະເທດ.
ຈາກອິສຣາແອລ ທ່ານຈະມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເຈດດາ ທີ່ເປັນເມືອງນຶ່ງຂອງຊາອຸດີ ທີ່ຖືກມອງວ່າ ເປັນປະຕູສູ່ສະຖານສັກສິດທີ່ສຸດຂອງອິສລາມສອງແຫ່ງ ຄື ແມັກກາ ແລະເມດີນາ. ອິສຣາແອລ ແລະຊາອຸດີອາຣາເບຍ ບໍ່ມີສາຍສຳພັນທາງການທູດເລີຍ ແລະອັນນີ້ ຈະເປັນຖ້ຽວບິນໂດຍກົງຄັ້ງທຳອິດໂດຍປະທານາທິບໍດີຂອງອາເມຣິກາ ຈາກອິສຣາແອລ ໄປຫາປະເທດອາຣັບ ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ອິສຣາແອລ ວ່າເປັນປະເທດນຶ່ງ ພາຍຫຼັງຈາກຖ້ຽວບິນ ປະຫວັດສາດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີ 2017 ຈາກຣີຢາດ ໄປຫາ ແທລ ອາວີບ.
ໃນນະຄອນເຈດດາ ທ່ານໄບເດັນ ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຣາຊະອານາຈັກທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍນ້ຳມັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໂດຍກົງເທົ່ານັ້ນ, ກະສັດທີ່ແກ່ຊະລານຳດ້ວຍ ແຕ່ເຈົ້າຊາຍອົງມົງກຸດລາດສະກຸມມານ ຜູ້ທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນການຂັບດັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງນຶ່ງໃນບັນດາລະບອບຣາຊາທິປະໄຕທີ່ເດັດຂາດ ສຸດທ້າຍຂອງໂລກ.
“ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະພົບພໍ້ກັບຜູ້ນຳຫຼາຍສິບຄົນ ໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ໂດຍລວມມີ ກະສັດ ຊາລມານ ແລະການນຳຈາກຊາອຸດີອາຣາເບຍ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະພາການຮ່ວມມືອ່າວເປີເຊຍ ບວກກັບອີຈິບ ອີຣັກ ແລະຈໍແດນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄຣິນ ຊອງ-ປີແອຣ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະກ່າວອີກວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະພົບກັບເຈົ້າຊາຍຣາຊະກຸມມານນຳດ້ວຍ.”
ການພົບປະຂອງທ່ານໄບເດັນ ອາດມີຜົນກະທົບໃນບາງສ່ວນ ທ່ານບຣາຍແອນ ຄາທູລິສ ຮອງປະທານສະຖາບັນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ໄດ້ກ່າວ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງສຳຄັນຫຼັກຄື ເບິ່ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ແລະທີມງານຂອງທ່ານ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອິສຣາແອລ ຕະຫຼອດເຖິງຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃຫ້ກ້ຳເກິ່ງໄດ້ແນວໃດ ແລະຈາກນັ້ນ ຂະຫຍາຍສາຍສຳພັນທາງການທູດກັບປະເທດອາຣັບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ.”