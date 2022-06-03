ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຢູ່ໃນການກ່າວປາໄສ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຂໍຮ້ອງລັດຖະສະພາອະນຸມັດ “ມາດຕະການທີ່ເປັນສາມັນສຳນຶກ” ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຫວັ່ນວິຕົກ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຈະຊ່ວຍຕ້ານການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດ້ວຍປືນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາຟື້ນຟູຂໍ້ຫ້າມໃນປີ 1994 ກ່ຽວກັບອາ ວຸດທີ່ໃຊ້ໂຈມຕີ ເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຍິງໄດ້ໄວ ແລະຟັກໃສ່ລູກປືນທີ່ມີຄວາມ ອາດສາມາດບັນຈຸສູງທີ່ໄດ້ໝົດອາຍຸໄປໃນປີ 2004.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ແລະຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫ້າມອາວຸດໂຈມຕີ ແລ້ວພວກເຮົາ ຄວນຍົກສູງອາຍຸທີ່ຈະຊື້ປືນພວກນີ້ໄດ້ ຂຶ້ນຈາກ 18 ປີມາເປັນ 21 ປີ," ໂດຍເວົ້າວ່າ ມືປືນໃນການໂຈມຕີໂຮງຮຽນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຢູ່ເມືອງຢູວາລເດ, ລັດເທັກຊັສ ໄດ້ຊື້ອາວຸດໂຈມຕີສອງກະບອກ ທັນທີທີ່ລາວມີອາຍຸໄດ້ 18 ປີ ແລະໃຊ້ປືນພວກນີ້ຂ້ານັກຮຽນ 19 ຄົນ ແລະ ຄູສອນ 2 ຄົນ. ອີກ 17 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານໄບເດັນ ຊຸກຍູ້ມາດຕະການອື່ນໆ, ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ການກວດສອບປະຫວັດຂອງຜູ້ຊື້ປືນ, ການອອກກົດຫມາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ ສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູ້, ເຊິ່ງອະ ນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດຍຶດປືນໄວ້ເປັນໄລຍະນຶ່ງໄດ້ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເປັນໄພ ຂົ່ມຂູ່ ຫຼືບໍ່ກໍສະແດງຄວາມບໍ່ປົກກະຕິ ທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແລະກົດຫມາຍການ ເກັບຮັກສາປືນທີ່ປອດໄພ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວຕື່ມວ່າ “ລັອກມັນໄວ້. ເອົາໄກຍິງປືນໄວ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ບໍ່ດີເກີດຂື້ນ, ທ່ານຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍົກເລີກກົດຄຸ້ມກັນທີ່ປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດປືນ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບນັ້ນອີກ.
ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນອຸດສາຫະກໍາດຽວໃນປະເທດນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມກັນປະເພດນັ້ນ." "ລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າ ຖ້າອຸດສາຫະກໍາຢາສູບ ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ - ພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດໃນທຸກ ມື້ນີ້."
ມາດຕະການທີ່ທ່ານສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນບໍ່ມີທ່າທີວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນລັດຖະສະພາທີ່ມີການແບ່ງແຍກກັນທາງດ້ານການເມືອງບ່ອນທີ່ສະມາຊິກສະພາມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປືນມາເປັນເວລາຫລາຍປີ.
ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວປະນາມການຍິງສັງຫານໝູ່ ແລະການກໍ່ຄວາມ ຮຸນແຮງດ້ວຍປືນ ແຕ່ໄດ້ກີດກັ້ນກົດໝາຍຄວບຄຸມປືນ ຢ່າງເປັນປະຈຳ, ໂດຍ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນ ກະທົບເຖິງ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະຂັດກັບ ສິດທິຂອງຊາວອາເມຣິກັນໃນການຄອບຄອງປືນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີສອງຂອງລັດຖະທໍາມະນູນສະຫະລັດ.