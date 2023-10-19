ທ່ານໄບເດັນ ຈະຫາລື ກ່ຽວກັບ ອິສຣາແອລ, ຢູເຄຣນ ໃນການກ່າວປາໄສໃນວັນພະຫັດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດຈະກ່າວຄຳປາໄສທົ່ວປະເທດ ໃນຄືນວັນພະຫັດນີ້ ແລະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃສ່ອິສຣາແອລ ແລະສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອິສຣາແອລໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ຄວາມ ສະໜັບສະໜຸນແກ່ຊາວອິສຣາແອລ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດກາຊາ.
ສະຫະລັດ ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃຫ້ເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດ West Bank, ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 100 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ ອິສຣາແອລ, ຢູເຄຣນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເທລ ອາວີບ ວ່າ “ລັດຖະບານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການນຳຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງ ເວລາທຳອິດຂອງການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.” “ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີສິ່ງ ທີ່ພວກທ່ານຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງບັນດາປະຊາຊົນຂອງທ່ານ ເພື່ອປົກປ້ອງປະ ເທດຂອງທ່ານ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຮັບປະກັນຄວາມໄດ້ ປຽບທາງການທະຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງອິສຣາແອລ, ແລະໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ບໍ່ເຄີິຍມີມາກ່ອນ ສຳລັບການປ້ອງ ກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ຈາກສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ."