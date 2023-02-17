ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈະໂອ້ລົມກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່ຽວກັບບາລລູນທີ່ສົງໄສວ່າທຳການສອດແນມ ທີ່ທ່ານສັ່ງໃຫ້ຍິງລົງໃນເດືອນນີ້ ຊຶ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ ຂັດຂວາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນລະດັບສູງສຸດຂອງສອງຝ່າຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານປະເທດສີ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາ - ພວກເຮົາຈະໄປເຖິງພື້ນຂອງບັນຫາ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຂໍໂທດສໍາລັບ ການຍິງບາລລູນດັ່ງກ່າວຕົກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວໃນຄໍາປາໄສໃນ ວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງແຜນການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຈັດການກັບ ບັນຫາບາລລູນສອດແນມດັ່ງກ່າວ ແລະວັດຖຸທີ່ບິນມາທາງອາກາດທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ 3 ອັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍິງລົງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຊາກຫັກພັງຍັງຖືກເກັບກູ້ມາ ແລະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ນັ້ນ, ວັດຖຸອີກ 3 ອັນທີ່ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງຕົກ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ - ຢູ່ໃນລັດອາລາສກາ ວັນສຸກແລ້ວນີ້, ຢູ່ໃນນ່ານຟ້າຂອງການາດາ ໃກ້ກັບລັດອາລາສກາ ໂດຍປະສານງານກັບລັດຖະບານອອຕຕາວາໃນວັນເສົາຜ່ານມາ, ແລະໃນລັດມິຊິແກນ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ - ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການສອດແນມຂອງຈີນ ຫຼື ຂອງປະເທດອື່ນ, ອີງຕາມທ່ານໄບເດັນກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ການປະເມີນໃນປັດຈຸບັນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ກໍແມ່ນວ່າ ວັດຖຸ ທັງສາມອັນນີ້ ເປັນບາລລູນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະຕິດພັນກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ, ວົງການເດີນທາງເພື່ອພັກຜ່ອນ ຫຼືສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດອື່ນໆ ຫລາຍກວ່າ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວ “ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ເປີດກວ້າງ ລະຫວ່າງນັກການທູດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການທະຫານຂອງພວກເຮົາ” ແລະກ່າວຢ້ຳວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ “ບໍ່ໄດ້ຊອກຫາການເຮັດສົງຄາມເຢັນຮອບໃໝ່” ກັບຈີນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ນັບຕັ້ງແຕ່ບາລລູນໄດ້ລອຍເຂົ້າມາໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງສະຫະລັດ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ໂຈະການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້. ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາ, ທຳນຽບຫ້າແຈກໍກ່າວວ່າ ຈີນໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບໂທລະສັບຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ "ໂຄງການບາລລູນທີ່ລອຍໄປໃນລະດັບສູງສາກົນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບ" ໂດຍກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນທີ່ໄດ້ບິນໄປທົ່ວ 40 ປະເທດ. ປັກກິ່ງໃຫ້ຂໍ້ອ້າງວ່າ ບາລລູນໜ່ວຍນັ້ນແມ່ນ ບາລລູນພົນລະເຮືອນ ທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ.