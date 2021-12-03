ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ໃນການກວດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສຳລັບພວກເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ວາງແຜນການ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຮ້າຍແຮງສາຍພັນໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສຳລັບໄລຍະຫຼາຍໆເດືອນຂອງລະດູໜາວຕໍ່ໜ້ານີ້.
ພວກທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ການກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງເປັນລົບ ພາຍໃນເວລານຶ່ງມື້ ກ່ອນອອກເດີນທາງ ມາຍັງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍປັດຈຸບັນທີ່ໃຫ້ເວລາ 3 ມື້. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ກັບພວກທີ່ເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນແລະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນຍັງຕໍ່ອາຍຸໃນການບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ໃນລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະແລະສະໜາມບິນຕ່າໆ ແຕ່ວັນທີ 18 ມັງກອນ ໄປຫາວັນທີ 18 ມີນາ.
ກໍລະນີທີສອງຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄປປະຊຸມກັນ ຢູ່ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ນອກ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານຈະສະເໜີໃຫ້ສະຫະລັດ “ມີໂອກາດບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ວິກິດການນີ້ຜ່ານພົ້ນໄປ.”
ປະທານາທິບໍດີທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ພວມທຳການຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນສານ ກັບພວກຄັດຄ້ານ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກ
ຄົນງານ 84 ລ້ານຄົນ ຢູ່ຕາມບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ມີພະນັກງານກາຍ 100 ຄົນໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນ ພາຍໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ ໂດຍໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍ” ທີ່ມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປຍັງທົ່ວໂລກຢູ່ນີ້ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ກັບສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະຄວາມໄວ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍແລະຄວາມສັບສົນ.”
ທ່ານໄດ້ວາງແຜນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກຢາເທື່ອ 60 ລ້ານຄົນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາແລ້ວ 100 ລ້ານຄົນ ໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມທີ່ເອີ້ນວ່າບູສເຕີ້ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວວ່າ ເວລານີ້ ມີບ່ອນສັກຢາວັກຊີນຢູ່ 80,000 ແຫ່ງໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດໄປສັກຢາວັກຊີນໄດ້ແລະ 35,000 ບອ່ນສຳບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ສາມາດນຳລູກ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ 18 ປີ ໄປສັກຢາວັກຊີນໄດ້.
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