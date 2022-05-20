ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ຕໍ່ການຂໍເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດດ້ານຄວາມປອດໄພ NATO ຂອງປະເທດ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມດັ່ງກ່າວເພື່ອລວມເອົາສອງປະເທດທີ່ມີການທະຫານທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງຢູໂຣບ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຣັດເຊຍ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຈາກສວນກຸຫຼາບໃນຂະນະທີ່ມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີສວີເດັນ ທ່ານນາງ ແມກດາເລນາ ແອນເດີສັນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຊາວລີ ນີນິສໂຕ ແຫ່ງຟິນແລນ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະສົ່ງໃບສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຫວັງວ່າຈະຖືກອະນຸມັດຢ່າວ່ອງໄວ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ມີສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕທີ່ແຂງແກ່ນ, ການທະຫານທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ແລະ ມີສິນທຳ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນລຸທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການ NATO ແລະ ບາງອັນຕື່ມອີກ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ທຳການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌. ສະມາຊິກອື່ນໆ 29 ປະເທດຂອງອົງການ NATO ຈະຕ້ອງໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນຢ່າງເປັນເອກະສັນເພື່ອຮັບເອົາສອງປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາເຖິງສອງປີ ແຕ່ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄວກວ່ານັ້ນໃນກໍລະນີນີ້.
ການຂໍສະໝັກຂອງຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ ເປັນຂີດໝາຍການອອກຈາກນະໂຍບາຍຄວາມເປັນກາງທີ່ສຳຄັນມາຫຼາຍທົດສະວັດຂອງເຂົາເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເຢັນ. ການຕັດສິນໃຈຂອງ ມົສກູ ທີ່ຈະບຸກລຸກປະເທດ ຢູເຄຣນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວໃນທັງສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຟິນແລນ, ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍກວ່າ 1,300 ກິໂລແມັດ.
ທ່ານ ເຄີດ ໂວລເກີ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພັນທະມິດດ້ານຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ເຫັນການຂໍເປັນສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຖ້າຟິນແລນ ແລະ ສວີເດັນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດປະຊາທິປະໄຕ, ສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ, ມີການທະຫານທີ່ມີອຳນາດ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນມີຄວາມປອດໄພຢູ່ນອກອົງການ NATO, ແລ້ວມັນກໍຊັດເຈນວ່າ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຈົນເຖິງດຽວນີ້, ບັນດາປະເທດເຂດສີເທົາຄື ຢູເຄຣນ, ຈໍເຈຍ, ໂມລໂດວາ, ບາງປະເທດໃນທະເລບາລກັງ, ເຂົາເຈົ້າຄົງຈະບໍ່ສາມາດພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອງໂດຍປາສະຈາກອົງການ NATO ເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນມັນຈະມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ສວີເດັນ, ທ່ານ ປີເຕີ ຮັລຄວິສ (Peter Hultqvist) ວ່າ, “ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານຕໍ່ພັນທະມິດ NATO.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ