ທຳນຽບຂາວໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາມາດົນນານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມການເຕີບໂຕຂຶ້ນຂອງ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກກັບບັນດາພັນທະມິດ ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເອກະສານຍາວ 48 ໜ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼ້າຊ້າຍ້ອນວິກິດການ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ລວມມີບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມຄິດ ແລະ ບໍ່ມີການນຳສະເໜີກົດເກນໃໝ່ທີ່ສຳຄັນສຳລັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ເອກະສານທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງວິໄສທັດຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ ການນຳພາຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນກະແຈທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເອົາຊະນະໄພຂົ່ມຂູ່ໃນໂລກ ເຊັ່ນ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ການກຳເນີດຂຶ້ນຂອງລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ.
ມັນໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນກະທັ້ງຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ, ຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງໂລກ. ສະຫະລັດ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນເສດຖະກິດຜະລິດອາວຸດກັບມະຫາອຳນາດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຫວັງທີ່ຈະຮັກສາອິດທິພົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມເອກະສານນັ້ນ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນການກວດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຈະຄິດກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຍິ່ງຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບສາກົນ ໃນອັນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ອຽງສະຖານະການໃນໂລກໄປຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຈັດການການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຈັດການສາຍພົວພັນກັບ ຈີນ ໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າຍຂ້າມປະເທດທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ທຸກບ່ອນ, ລວມທັງບັນຫາສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ໂຣກຕິດຕໍ່, ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ, ການຫັນປ່ຽນແປງພະລັງງານ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂການໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນບາງອັນ, ລວມທັງການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຈີນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກຳຕຳ ແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ສູນເສຍເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ແລະ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການບັນເທົາລະດັບສູງຍ້ອນການກະທຳຂອງ ຣັດເຊຍ, ລວມທັງສາຍພົວພັນທີ່ຊຸດໂຊມລົງກັບພັນທະມິດທີ່ດົນນານ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ການເພິ່ງພາອາໄສພະລັງງານຂອງ ຣັດເຊຍ ໂດຍອິນເດຍ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເຫັນຕ່າງໆຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນຕົ້ນອາທິດວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ກຳລັງປະເມີນຄືນ” ສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຫຼັງຈາກກຸ່ມ Opec ບວກພັນທະມິດ ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມປະເທດທີ່ສົ່ງນ້ຳມັນເປັນສິນຄ້າອອກໄດ້ປະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕັດເປົ້າໝາຍການຜະລິດນ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ ຍ້ອນການຄັດຄ້ານຂອງ ສະຫະລັດ.