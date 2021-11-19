ທຳນຽບຂາວໄດ້ໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກັບຜູ້ນຳຂອງການາດາແລະເມັກຊິໂກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາເມຣິກາເໜືອທັງໝົດ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດສິ້ນສຸດລົງແລ້ວປະມານສາມຊົ່ວໂມງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກຜູ້ນຳໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ຮວມທັງຍຸຕິການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງໂລກ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ມີການເຕີບໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ແລະປະສານງານໃນລະດັບຂົງເຂດເພື່ອຮັບມືກັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.”
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ພົບປະແບບແຍກກັນ ກັບຜູ້ນຳການາດາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈັສຕິນ ທຣູໂດ ແລະ ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັງເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ກ່ອນທີ່ພວກທ່ານທັງສາມພົບປະກັນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບຫ້າປີ.
ເຊີນເບິ່ງວີດີໂອ: ທ່ານໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບຜູ້ນຳຂອງການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ
ທ່ານທຣູໂດ ແລະທ່ານໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ຍັງໄດ້ພົບປະແບບແຍກກັນກັບຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ. ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານນາງແຮຣິສແລະທ່ານໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຮວມທັງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ເສດຖະກິດແລະການຮ່ວມມືໃນດ້ານອະວະກາດ. ພວກທ່ານຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເຮັດວຽກ “ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຮາກເຫງົ້າໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກອາເມຣິກາກາງ ແລະຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຮັບມືຂອງຂົງເຂດສຳລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ.”
ສຳລັບການພົບປະຂອງທ່ານນາງແຮຣິສກັບທ່ານທຣູໂດນັ້ນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງພວກອົບພະຍົບອັຟການິສຖານ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນເຮຕີ ແລະເອທິໂອເປຍ.
ທ່ານທຣູໂດ ຢູ່ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນສັ້ນໆນັ້ນ ກ່າວວ່າ ການຫາລືກັນແມ່ນໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຟື້ນໂຕຄືນຈາກໂຣກລະບາດ. ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທ່ານທຣູໂດກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຄັດຄ້ານ ຕໍ່ໂຄງການຊື້ສິນຄ້າອາເມຣິກັນ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ຊຶ່ງການາດາມອງເຫັນວ່າເປັນການປົກປ້ອງສິນຄ້າ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ພວກຄົນງານການາດາບໍ່ຄວນຈະຖືກປະປ່ອຍຈາກຂໍ້ລິເລີ້ມທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາເມຣິກາເໜືອໃດໆ.
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