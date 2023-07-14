ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດໃນຢູໂຣບ ດ້ວຍຖະແຫຼງການທີ່ດັງກ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນອົງການເນໂຕ້ໂດຍຊອກຫາຊ່ອງທາງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວຂອງຢູໂຣບໃນການປ່ຽນແປງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຊຶ່ງອາດຈະໝາຍເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສຳລັບຄວາມສຳພັນຂອງວໍຊິງຕັນກັບພັນທະມິດຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັນແລນຕິກ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຄ້ຳປະກັນຢ່າງເດັດດ່ຽວຕໍ່ພວກທ່ານ. ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດໆເລີຍ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ກັບປະທານາທິບໍດີຟິນແລນທ່ານຊາວລີ ນີນິສໂຕ (Sauli Niinisto) ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ແຮລຊິງກິ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ເນໂຕ້ ເລີ້ມແຕ່ໄລຍະກາງໄປຫາໄລຍະສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາເປັນພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັນແລນຕິກ.”
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວຢ້ຳຕໍ່ “ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ” ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ “ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຈິງຢູ່ວ່າ ມີອົງປະກອບຈຳນວນນຶ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳຢູ່ໃນພັກນຶ່ງໆ.”
ທ່ານເປັນທີ່ປາກົດວ່າໝາຍເຖິງສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເອົາທ່າທີແບບໂດດດ່ຽວບາງຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຫຼັກການ “ອາເມຣິກັນມາກ່ອນໝູ່” ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຖິງຈຸດປະສົງຂອງອົງການເນໂຕ້ ແລະໃນປີ 2017 ໄດ້ເອີ້ນກຸ່ມພັນທະມິດນີ້ວ່າ ລ້າສະໄໝແລ້ວ.
“ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຮູ້ດີ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງອົງການເນໂຕ້ຂຶ້ນມາທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພິ່ງພາໃນຄວາມເປັນເອກກະສັນ ໃນໝູ່ຊາວຢູໂຣບແລະພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ - ຄືພວກເຮົາ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ.
ການໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງທ່ານໄບເດັນ ຕໍ່ຄວາມເປັນເອກກະພາບຂ້າມມະຫາສະມຸດແອັນແລນຕິກຕ້ານປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງເຖິງນ້ຳສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັບເທື່ອແລ້ວທີ່ຜູ້ນຳອາເມຣິກັນໄດ້ຖະແຫຼງຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຟິນແລນ.
ຄົບຫ້າປີກ່ອນໃນອາທິດນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປູຕິນ ແລະ ດ້ວຍການຕ້ອງຕິແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອຈາກພະແນກການສືບລັບຂອງທ່ານເອງ ໃນການຊັ່ງຊາທີ່ເຂົ້າຂ້າງກັບທ່ານປູຕິນ ກ່ຽວກັບວ່າ ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອປີ 2016 ຫຼືບໍ່.
ລຸນຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການເນໂຕ້ເປັນເວລາ 2 ມື້ຢູ່ທີ່ນະຄອນວິລນຽສ ປະເທດລີທົວນເຍ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ທ່ານນີນິສໂຕວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພັນທະມິດ ຕໍ່ປະເທດສະມາຊິກທີ 31 ແລະໃໝ່ສຸດນັ້ນ ແມ່ນ “ເຂັ້ມແຂງຄືກັນກັບຫີນ.”