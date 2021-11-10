ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນເບິ່ງການລົງໂທດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມວທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທັງໆທີ່ໃນຂະນະອຳນາດການປົກຄອງຂອງກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ ແລະສືບຕໍ່ການປິດຊາຍແດນປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງເອັດເຫວີດ ມາຄີ (Edward Markey) ແລະສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແອນດີ ເລວິນ (Andy Levin) ຊຶ່ງທັງສອງຕ່າງກໍເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ໄປຫາປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຜ່ອນຜັນລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບການຈຳກັດ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
“ສະຖານະການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວໃນເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນມີເຫດຜົນພຽງພໍໃຫ້ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງເອກກະຊົນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເອກກະຊົນເດີນທາງໄປທີ່ນັ້ນ” ເວລາໃດທີ່ມີການເປີດຊາຍແດນຄືນແລ້ວ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງສອງທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມາກີແລະທ່ານເລວິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເລັ່ງລັດການອະນຸມັດໜັງສືເດີນທາງພິເສດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະລັດ.
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະລັດໃຫ້ເລີ້ມຄືນການເຈລະຈາ ທີ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2019 ແລະໃນຂະນະທີ່ອຳນາດການປົກຄອງຂອງກິມ ຈົງ ອຶນ ຍັງສືບຕໍ່ປິດຊາຍແດນ ໃນຂະນະທີ່ທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຫຼາຍໆຄັ້ງ.
ເກົາຫຼີເໜືອເລີ້ມປິດຊາຍແດນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2020 ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ພ້ອມກັບໄພພິບັດຈຳນວນນຶ່ງແລະການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງສູນກາງ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນອາຫານໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທຳການເກັບກ່ຽວເຂົ້າທຸກໆເມັດທີ່ຢູ່ໃນທົ່ງນາ ອີງຕາມອົງການສືບລັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ນອກນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ບໍລິໂພກຊີ້ນຫ່ານດຳ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍໂຄສະນາວ່າ ມັນເປັນອາຫານທີ່ “ແຊບນົວ” ແລະມີ “ສານອາຫານສູງ” ອີງຕາມໜັງສືພິມໂຣດົງຊິນມູນ ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ.
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