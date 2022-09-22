ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະນາມການຮຸກຮານຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດສົງຄາມທີ່ສຳຄັນ ແລະຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ນິວເຄລຍເປັນການຕອບໂຕ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານໄບເດັດໄດ້ໃຊ້ຄຳປາໄສສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ກ່າວປະນາມຕໍ່ມົສກູ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າກັນແບບງ່າຍໆ. ສະມາຊິກຖາວອນປະເທດນຶ່ງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮຸກຮານປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະລຶບຊື່ລັດເອກກະລາດອອກຈາກແຜນທີ່. ຣັດເຊຍໄດ້ລ່ວງລະເມີດແບບໄຮ້ຢາງອາຍ ຕໍ່ຫຼັກການທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະເທດໃດໆ ເຂົ້າຢຶດເອົາດິນແດນຂອງເພື່ອນບ້ານຕົນ.”
ໃນການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີຮຸກຮານຢູເຄຣນເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຢູ່ທີ່ມົສກູ ກໍໄດ້ປະກາດລະດົມກຳລັງທະຫານບາງສ່ວນຂອງຕົນເຂົ້າປະຈຳການ ໂດຍຮຽກໃຫ້ທະຫານກອງໜຸນຫຼາຍເຖິງ 300,000 ຄົນໄປລາຍງານໂຕ ແລະປະກາດວ່າ ລາວອາດຈະພິຈາລະນາທຸກທາງເລືອກເພື່ອປ້ອງກັນ ໃນອັນທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ ດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ.
ປູຕິນກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບຕໍ່ປະເທດຊາດວ່າ “ຖ້າຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດເຮົາຫາກຖືກຂົ່ມຂູ່ ພວກເຮົາຈະໃຊ້ທຸກວິທີທາງທີ່ມີຢູ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສົງໄສໃດໆ ເພື່ອປົກປ້ອງຣັດເຊຍແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຂູ່ຂວັນ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວປະນາມ ຕໍ່ “ການຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເປີດແປນທີ່ຈະໃຊ້ນິວເຄລຍຕໍ່ຢູໂຣບ” ນັ້ນວ່າ “ເປັນການບໍ່ເອົາຫົວຊາໂດຍບໍ່ມີການໄຕ່ຕອງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງນິວເຄລຍຂອງໂລກ - ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາຕ່າງໆທີ່ຫ້າມນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແລະວັງເຄຣັມລິນພວມຈັດການລົງປະຊາມະຕິແບບຫຼອກລວງຂຶ້ນ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະປະກາດຮວມເອົາດິນແດນບາງສ່ວນຂອງຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ” ໂດຍໝາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງປູຕິນທີ່ຈະຈັດການລົງປະຊາມະຕິຢູ່ໃນ 4 ເຂດຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຣັດເຊຍຢຶດຄອງ ເພື່ອຮວມເອົາດິນແດນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເປັນຂອງຕົນ ໂດຍມີການເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນການໂຫມໂຮງ ກ່ອນທີ່ຈະມີການປະກາດຮວມເອົາດິນແດນເຫຼົ່ານັ້ນ.