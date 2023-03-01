ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະສະພາອະນຸມັດຄືນໃໝ່ໂຄງການເຝົ້າສອດແນມທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນ ໃນການປົກປ້ອງ ສະ ຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທຸກຮູບແບບ ນັບແຕ່ຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການ ຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ໄປຈົນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນ ໃນການລັກລອບເທັກໂນ ໂລຈີ ຂອງສະຫະລັດ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 702 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເຝົ້າສອດແນມຂອງຕ່າງປະເທດ ຫລື FISA ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນສື່ສານທາງອິນເຕີແນັດຂອງຄົນຕ່າງປະ ເທດເພື່ອຈຸດປະສົງສືບລັບໄດ້ ທັງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ “ມີການເກັບກຳ” ຂໍ້ຄວາມຂອງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ “ໂດຍບັງເອີນ” ອີກດ້ວຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະສະພາໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ສອງຄັ້ງແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍຕາມ ແຕ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສອງຝ່າຍ ທີ່ເຄີຍມີມານັ້ນໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຫວາດກົວວ່າ ຈະສູນເສຍອາວຸດທີ່ມີພະລັງສູງໃນຄັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
"ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ນອນບໍ່ຫລັບໃນຕອນກາງຄືນກໍຍ້ອນຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດ ຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຕໍ່ອາຍຸມາດຕາ 702 ຂອງ FISA," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແມັດ ໂອລເຊັນ (Matt Olsen), ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່າວຢູ່ສະຖາບັນບຣຸກຄິ້ງສ໌ (Brookings).
ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານໂອລເຊັນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີອິດທິພົນຂອງວໍຊິງ ຕັນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ "ຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດ" ໂດຍລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລັດຖະສະພາອະນຸມັດກົດຫມາຍຄືນໃຫມ່ ກ່ອນ ມັນຈະໝົດອາຍຸລົງໃນທ້າຍປີນີ້.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ