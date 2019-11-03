ປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກ” ກັບບັນດາປະເທດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບ ກົດເກນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມເຫັງຜູ້ອ້າງເອົາພື້ນທີ່ນຳກັນ ແລະ ສ້າງຖານທັບທະຫານໃສ່.
ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດນ້ຳ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ແລະ ໄດ້ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາດົນນານ ສຳລັບບັນດາຜູ້ອ້າງເອົາພື້ນທີ່ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນັ້ນ.
ສະມາຊິກ 10 ປະເທດຂອງສະມາຄົມ ປະຊາຊາດ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ໄດ້ກຳນົດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ກົດເກນສຳລັບທະເລດັ່ງກ່າວ, ບ່ອນທີ່ ຈີນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງກຳປັ່ນຮົບ, ຕິດຕັ້ງອາວຸດໃສ່ ແລະ ຂັບກຳປັ່ນຕຳເຮືອຫາປາ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມີກຳນົດແລ້ວສຳເລັດໃນປີ 2021, ຈະກຳນົດລະບຽບການສຳລັບທະເລນັ້ນ ພ້ອມກັບອົງປະກອບຂໍ້ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ, ທ່ານ ຫຼີ ເຄີ້ຈຽງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການອ່ານເອກະສານຄັ້ງທຳອິດ, ເຊິ່ງແມ່ນໂອກາດສຳລັບສະມາຊິກທຸກປະເທດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂອງເງື່ອນໄຂນັ້ນ, ແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢືນພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ຮາກຖານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພື້ນຖານເພື່ອພະຍາຍາມບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າໃໝ່” ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການນັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຈີນ ຢາກ “ຮັກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວໃນທະເລ ຈີນໃຕ້.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ຟົດຮ້ອນຂຶ້ນໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວິຈານ ຈີນ ຫຼາຍທີ່ສຸດປະເທດນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ທະເລນັ້ນ.