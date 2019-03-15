ເຮືອບິນລົບບີ 52 ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ບິນຜ່ານເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ໃນການບິນປະຕິບັດ
ງານຝຶກຊ້ອມເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານນີ້ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທີ 2 ໃນໄລຍະ 10 ມື້ ອັນເປັນການກະ
ທຳທີ່ປັກກິ່ງຖືວ່າ ເປັນການທ້າທາຍນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໃນ
ການທ້າທາຍໃດໆກໍຕາມ ຕໍ່ການຄວບຄຸມ ບັນດາເກາະດອນນ້ອຍໆ ຈຳນວນຫຼາຍ
ຮ້ອຍເກາະດອນ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງປະເທດອື່ນໆກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດຄືກັນ.
ແຕ່ກໍເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ຈີນ ຊຶ່ງຢ່າງນ້ອຍກໍໃນເວລານີ້ ແມ່ນສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ
ແລ້ວ ໃນການຖົມເກາະດອນຂອງຕົນຢູ່ໃນທະເລ ທີ່ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດທັງໝົດ
ຫຼືເປັນບາງສ່ວນ ຂອງລັດຖະບານອື່ນໆອີກ 5 ປະເທດ ທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ
ທະເລ ຕ່າງກໍເຫັນພ້ອມນຳກັນ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຖົມເກາະ
ດອນເພື່ອສ້າງທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນໃສ່ເກາະຫີນນ້ອຍໆ ຊຶ່ງ ຄັ້ງນຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ນັ້ນ
ໄດ້ມີການຢຸດເຊົາແບບບໍ່ມີກຳນົດມາໄດ້ 2 ປີ ແລ້ວ ຍ້ອນວ່າປັກກິ່ງ ໄດ້ບັນລຸລະດັບ
ການຄວບຄຸມທີ່ຕົນຕ້ອງການເໜືອບໍລິເວນ ເຂດທະເລດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຢຸນ ຊຸນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກ ປະຈຳສູນກາງ
ວິເຄາະສຕິມຊັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ “ຈີນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຮູ້ວ່າ ຕົນ
ໄດ້ສຳເລັດເສັດສິ້ນ ໃນອັນທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ ການຖົມເກາະດອນຂັ້ນທີ 1 ໃນທະເລ
ຈີນໃຕ້.”
ການຖົມເກາະດອນທີ່ເລີ້ມມາແຕ່ປີ 2010 ໄດ້ພາໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງບ່ອນເກັບເຮືອບິນ
ລະບົບເຣດ້າ ແລະສະຖານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຫາປາ ແລະການສຳຫຼວດ
ນ້ຳມັນ. ມີປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່ຕາມເກາະດອນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ ຈຳນວນນຶ່ງ.
ຈີນຄວບຄຸມໝູ່ເກາະພາຣາແຊລແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 130 ເກາະດອນ ແລະ
ເກາະໃຫຍ່ 7 ເກາະ ຂອງໝູ່ເກາະສແປຣັດລີ.
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