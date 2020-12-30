ບັງກລາແດັສຍົກຍ້າຍຊາວອົບພະຍົບ ໂຣຮິງຢາກຸ່ມທີສອງ ໄປເກາະທີ່ຕໍ່າ ໃນອ່າວເບັງກາລ

ບັງກລາແດັສ ໄດ້ຍົກຍ້າຍຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາກຸ່ມທີສອງ ໄປເກາະທີ່ຕໍ່າໃນອ່າວເບັງກາລ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຈາກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນກໍຕາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າມີຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເກາະບາຊານຊາ (Bhasan Char) ໂດຍເຮືອຂົນສົ່ງຫຼາຍລຳໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້ອອກຈາກສູນອົບພະຍົບທີ່ສົກກະປົກແລະແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໃນເຂດເມືອງຄັອກບາຊາ (Cox’s Bazar.)
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັງກລາແດັສ ທ່ານອັບດູລ ໂມແມັນ (Abdul Momen) ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ພວກອົບພະຍົບໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຍັງອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດທີ່ສວຍງາມ.”
ທ່ານໂມແມັນຢືນຢັດວ່າ ເກາະດອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “100 ເທົ່າດີກວ່າ” ຢູ່ສູນແຫ່ງຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ພວກອົບພະຍົບອາໄສຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ “ຮ້ອງຂໍ” ໃຫ້ຍົກຍ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າໄປທີ່ເກາະບາຊານຊາ (Bhasan Char.)
ແຕ່ພວກອົບພະຍົບ ແລະພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ກ່າວວ່າ ພວກຊາວໂຣຮິງຢາບາງຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮັບເອົາການຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ພວກອົບພະຍົບມຸສລິມໂຣຮິງຢາຈຸທຳອິດ ຫຼາຍກວ່າ 1,600 ຄົນຈາກປະເທດມຽນມາໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເກາະບາຊານຊາ (Bhasan Char.)
ບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ທັງສາກົນແລະໃນທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດທັງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ພາກັນຄັດຄ້ານຕໍ່ການຍົກຍ້າຍພວກອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເກາະບາຊານຊາ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງເດີນທາງໂດຍທາງເຮືອຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນມັກເກີດນ້ຳຖ້ວມແລະມີລົມພາຍຸໄຊໂຄລນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະອາດຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມໃນລະຫວ່າງທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລມີຍື່ງຂຶ້ນ.
ເກາະບາຊານຊາ (Bhasan Char) ໄດ້ພົ້ນຈາກນໍ້າທະເລຂຶ້ນມາ ເມື່ອ 20 ປີທີ່ແລ້ວ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ຄົນໄປອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນມາກ່ອນ.