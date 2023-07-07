ທາງການລາວ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ພຽງ 12 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງແຜນການໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1.6 ລ້ານຕອນ ໃນປີ 2025, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມປະຕິບັດການດ້ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ (Land Information Working Group) ເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສາມາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ພຽງ 36,000 ກວ່າຕອນ ເທົ່ານັ້ນ ໃນ ປີ 2022 ຄິດເປັນພຽງ 12 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນ ການປີ ທີ່ວາງເປົ້າໝາຍການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 3 ແສນຕອນຕໍ່ປີ ແລະດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1.6 ລ້ານຕອນ ພາຍໃນປີ 2025 ອີກດ້ວຍ.
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງການລາວບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເພາະກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ມີໜ່ວຍວັດແທກທີ່ດິນຢ່າງຈຳກັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີເທັກ ໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການວັດແທກທີ່ດິນ ແລະຍັງຂາດການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ດິນດ້ວຍເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່ອີກດ້ວຍ ແລະບັນຫາທີ່ຕາມມາກໍຄືຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີທີ່ດິນທຳກິນ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປະຊາຊົນເຂດນອກ ຖ້າບໍ່ມີດິນນີ້ ກໍຄືບໍ່ມີດິນອາໄສ ບໍ່ມີດິນປູກເຂົ້າ-ດິນຫາກິນ. ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ວ່າເຂົາທຸກຍາກໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຮັດ ໄດ້ສ້າງ ໄດ້ທຳມາຫາກິນຫັ້ນແຫລະ ຖ້າວ່າໃຫ້ໄປຊື້ດິນປະຊາຊົນກະຊິບໍ່ມີເງິນໄປຊື້ຫັ້ນຫນາ ເພາະວ່າດິນກະແພງຫລາຍ.”
ສ່ວນທ່ານນາງພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຈາກແຂວງສາລະວັນຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຖືຄອງທີ່ດິນທີ່ເກີດຈາກການອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ໄປກວມເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ ໃນຂະນະທີ່ການອອກໃບຕາດິນກໍບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງ ຫຼືຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນໂດຍພະນັກງານລັດ ແລະບໍລິສັດເອກະຊົນເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ຍັງລວມເຖິງການປອມແປງໃບຕາດິນ, ການຈັດທຳນິຕິກຳຊ້ຳຊ້ອນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະການອອກໃບຕາດິນທີ່ໄປກວມເອົາເຂດປ່າໄມ້ຂອງລັດອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆໃນລາວກໍນັບເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນທີ່ດິນໄວ້ ເພື່ອຮອງຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງໂຄງການການພັດທະນາ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເຂດທີ່ດິນສະຫງວນໃຫ້ທາງຫຼວງທີ່ປະເມີນຕາມຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງສະບັບປີ 2017 ກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ ທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງທາງຫຼວງໃນປີ 2021 ປະມານ 49,115 ກິໂລແມັດ ທີ່ກຳນົດຂອບເຂດທາງຫຼວງເບື້ອງລະ 25 ແມັດ – 15 ແມັດ – 10 ແມັດ ແລະ 5 ແມັດ ຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງທາງຫຼວງ ຊຶ່ງລວມມີ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 105,000 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງໃນນີ້ຍັງບໍ່ລວມເຂດ ສະຫງວນທາງໃນຕົວເມືອງ ຊຶ່ງຕິດພັນກັບແຜນຜັງຕົວເມືອງຊຶ່ງໃນຕໍ່ຫນ້າກໍຈະໄດ້ສ້າງເປັນນິຕິກຳສະເພາະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.”
ສ່ວນຜູ້ປະສານງານອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ເປີດເຜີຍວ່າບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນລາວ ກໍຄືການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວກັບພາກລັດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມໃນສານປະຊາຊົນເພີ້ມຂຶ້ນ. ໂດຍທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໄປແລ້ວ 649 ລາຍ ແລະ 942 ກິດຈະການ ແລະອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນຈຳນວນ 1,758 ໂຄງການມີພື້ນທີ່ລວມ 11,754,417 ເຮັກຕາ ແຕ່ມີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແທ້ 549,248 ເຮັກຕາ ຫຼືບໍ່ເຖິງ 5 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ ໃນນີ້ເປັນການອະນຸຍາດໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 1,331 ໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງລັດຖະບານລາວຢູ່ຂັ້ຍສູນກາງບໍ່ສາມາດກວດກາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເອງ.