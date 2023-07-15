ນັກຄົ້ວຄວ້າຊາວອອສເຕຣເລຍ ພັດທະນາກາວທີ່ທົນທານ ເພື່ອຊ່ວຍປະກາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ

ນັກວິທະຍາສາດອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາກາວຊະນິດພິເສດ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໄປສ້ອມແປງແນວຫິນປະກາລັງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈົດຊື່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີຂອງລັດ ຄວີນສ໌ແລນເຊື່ອວ່າ ກາວຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເປື່ອຍສະຫຼາຍໄປຕາມຊີວະພາບ ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຫິນປະກາລັງ ສາມາດຟື້ນຟູຄືນມາໄດ້ອີກ ລຸນຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ, ຖືກກະທົບໂດຍເຮືອ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສານຟອກ ໃຫ້ຕົກສີ. ຟີລ ເມີເຊີ, ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແນວຫິນປະກາລັງພິສູດໄດ້ວ່າເປັນສົມບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງທໍາມະຊາດທີ່ສຸດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ມັນແມ່ນລະບົບປະກາລັງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພຄຸກຄາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງລວມມີ ການປ່ຽນແປງ ທາງສະພາບອາ ກາດ, ມົນລະພິດ, ການຫາປາເກີນຂອບເຂດແລະພວກປາດາວທີ່ກິນປະກາລັງເປັນອາຫານ.
ເມື່ອຫິນປະກາລັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫານຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ, ຫຼື ຖືກກະທົບໂດຍເຮືອ, ເສດຫັກແຕກນ້ອຍໆ ຈະຖືກປະຖິ້ມໄປເລີຍ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໂດຍຄື້ນ ແລະກະແສຂອງນໍ້າທະເລ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການກໍ່ໂຕຢູ່ພື້ນທະເລທີ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ປະກາລັງຕ້ອງການ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍໂຕ. ການຟອກສີຂອງປະກາລັງ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຫິນປະກາລັງແຍກອອກຈາກກັນອີກດ້ວຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນມະຫາສະໝຸດອຸ່ນຂຶ້ນຫຼາຍ ກໍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງຕາມມາ, ປະກາລັງ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໂດຍຂັບສາຫລ່າຍອອກມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີສີສັນທີ່ງົດງາມ ແລະໃຊ້ທັງໝົດພະລັງງານຂອງພວກມັນ. ເມື່ອປະກາລັງມີການຕົກສີ, ມັນບໍ່ໄດ້ຕາຍ ແຕ່ມັນມີຄວາມບອບບາງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂການເຊື່ອມໂຊມບາງຢ່າງນັ້ນ, ທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີໃນລັດຄວີນສ໌ແລນ ໄດ້ສ້າງກາວສໍາລັບຕິດຈອດຫິນປະກາລັງ ທີ່ສາມາດລະລາຍໄປໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານນາງລີໂອນີ ບາເນີ (Leonie Barner), ສາດສະດາຈານທາງດ້ານເຄມີ ຢູ່ທີ່ມະຫະວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີລັດຄວີນສ໌ແລນ. ທ່ານນາງບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ກາວດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫິນປະກາລັງຟື້ນຟູກັບຄືນມາອີກຄັ້ງ.
ທ່ານນາງບາເນີ ກ່າວວ່າ:
“ສ່ວນປະກອບອີກອັນນຶ່ງທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ແທ້ໆ ແມ່ນສານສະກັດຂອງພືດ. ມັນມາຈາກແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ, ແລະອີກອັນນຶ່ງແມ່ນ ເສັ້ນໄຍທາງຊີວະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບອັນໃດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ທົດລອງຢູ່ຫ້ອງປະຕິບັດການແລ້ວ.”
ແນວໃດກໍຕາມ,ການຕິດກາວໃນບໍລິເວນກວ້າງ ຄືຄວາມທ້າທາຍຂະໜາດໃຫຍ່. ແນວຫິນປະກາລັງ ນອນຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ຄວາມຍາວ 2,300 ກິໂລແມັດ ໄປຕາມຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງມີຄວາມກວ້າງປະມານເນື້ອທີ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນລັດຄວີນສ໌ແລນຫວັງວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນໍ້າຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຈອດແນວຫິນປະກາລັງຂອງອອສເຕຣເລຍທີ່ແຕກຫັກ ແລະຫິນປະກາລັງອື່ນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້.
ໃນອະດີດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພະຍາຍາມເອົາໂຄງສ້າງທີ່ເປັນໂລຫະ ແລະຕາຂ່າຍ ລົງໄປມະຫາສະໝຸດ ເພື່ອໃຫ້ປະກາລັງທີ່ແຕກຫັກນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫິນປະກາລັງ ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ.
ລາຍລະອຽດສໍາລັບການຕິດຈອດແນວຫິນປະກາລັງຢູ່ໃນທະເລ ມີກໍານົດຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນີ້.