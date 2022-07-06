ລຸນຫຼັງເຫດການນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໄວວາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ມອງຫາທາງອອກເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານິສ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກໍາລັງມອງຫາ “ການແກ້ໄຂຕ່າງໆໄລຍະຍາວ” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາກາດ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກທີ່ຮຸນແຮງໃນຮອບຫຼ້າສຸດນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍ ແລະໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນຢູ່ໃນນະຄອນຊິດນີຈໍານວນ 8 ໝື່ນ 5 ພັນຄົນໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງລັດນິວເຊົາເວລ, ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນຈາກຈໍານວນ 5 ໝື່ນຄົນ ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້.
ຄວາມແຮງຂອງລົມພາຍຸ ທີ່ໄດ້ພັດຖະຫຼົ່ມໃສ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ຄັ້ງທໍາອິດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກໜັກຢ່າງຮຸນແຮງເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າໃນເຂື່ອນ ແລະແມ່ນໍ້າຕ່າງໆລົ້ນອອກມາ, ຖ້ວມຖະນົນຫົນທາງ, ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງ ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຊິດນີ ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຖືກນໍ້າຖ້ວມ. ບັນດາພະນັກງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ໄດ້ພາກັນດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼືຢູ່ໃນລົດທີ່ຕິດຄ້າງ ຢູ່ໃນຖະໜົນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ.
ນັກພະຍາກອນອາກາດ ຂອງສໍານັກງານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ລະບົບຂອງສະພາບອາກາດ ເລີ້ມເຄື່ອນໂຕອອກນອກຊາຍຝັ່ງຂອງ ນະ ຄອນຊິດນີແລ້ວ.
ລັດນິວເຊົາເວລ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໃນ 23 ພື້ນທີ່ທົ່ວລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.