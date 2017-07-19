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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີລາຍລະອຽດໃໝ່ ໃນການຍິງສັງຫານ ແມ່ຍິງ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ໂດຍຕຳຫຼວດ ສຫລ

ນາງ Justine Damond, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນອີກຊື່ນຶ່ງຄື ນາງ Justine Ruszczyk, ຈາກນະຄອນ Sydney ປະເທດ Australia, ຢູ່ໃນພາບຖ່າຍເມື່ອປີ 2015 ເປີດເຜີຍໂດຍ Stephen Govel Photography ໃນນະຄອນ New York, ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2017.

ອົງການທີ່ກຳລັງສືບສວນ ການຍິງ​ແມ່ຍິງຊາວອອສເຕຣເລຍຄົນນຶ່ງ ເສຍຊີວິດ ໂດຍ
ຕຳຫຼວດ ໃນນະຄອນ Minneapolis ລັດ Minnesota ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕຳຫຼວດ ຈຳນວນ 2 ຄົນ ໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈ ດ້ວຍສຽງທີ່ດັງແຮງ ບໍ່​ດົນກ່ອນ​ທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານ
ຂອງລາວ ໄດ້ຍິງປືນສັງຫານ ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ.

ນາງ Justine Damond ເປັນຄູສອນການນັ່ງສະມາທິ ແລະຈະເປັນເຈົ້າສາວ ​ເຂົ້າ
ພິທີ​ແຕ່ງງານ​ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເມື່ອຕອນເດິກວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນຮ່ອມ
ທາງຫລັງບ້ານຂອງນາງ ຫຼັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ໂທ​ໄປຫາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ເພື່ອ
ລາຍງານ ການລວນ​ລາມທາງເພດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ໃນການສຳພາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກັບຫ້ອງການຈັບກຸມອາຊະຍາກອນຂອງ
ລັດ Minnesota ຫຼື BCA, ຜູ້ທີ່ຂັບລົດ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ Matthew Harrity
ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ Damond ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າມາຫາລົດ ໃນເບື້ອງຂອງທ່ານ Harrity ຫຼັງ
ຈາກ ໃນທັນທີທັນໃດ ທີ່ໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈດ້ວຍສຽງດັງ. ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕຳຫຼວດ Mohamed Noor ໄດ້ຍິງໃສ່ຜ​ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີອາວຸດ ຈາກເບື້ອງບ່ອນ
ນັ່ງດ້ານໜ້າ.

ພາບນີ້ ຖ່າຍເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ 2016 ສະໜອງໂດຍທາງການ ນະຄອນ Minneapolis, ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ Mohamed Noor ຢູ່ທີ່ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ການມາເຮັດວຽກ ຢູ່ກົມຕຳຫຼວດ ນະຄອນ Minneapolis ໂດຍປະຊາຄົມ ນະຄອນ Minneapolis.
ພາບນີ້ ຖ່າຍເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ 2016 ສະໜອງໂດຍທາງການ ນະຄອນ Minneapolis, ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ Mohamed Noor ຢູ່ທີ່ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ການມາເຮັດວຽກ ຢູ່ກົມຕຳຫຼວດ ນະຄອນ Minneapolis ໂດຍປະຊາຄົມ ນະຄອນ Minneapolis.

ຫ້ອງການ BCA ກ່າວວ່າ ທ່ານ Harrity ໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ລາວແລະ ທ່ານ
Noor ໄດ້ໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານ ຈົນກວ່າ ພະນັກງານແພດສຸກເສີນ ໄດ້​ໄປຮອດ.
​ແມ່ຍິງ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ມາ​ຈາກ​ນະຄອນ Sydney ໄວ 40 ປີ ຄົນ​ນີ້ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າ
ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ຈຸດເກີດເຫດ.

ທ່ານ Noor ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຂໍສຳພາດໂດຍ ຫ້ອງ BCA. ລາວ ແລະ ທ່ານ
Harrity ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກສັ່ງ​ໃຫ້ພັກການ ໂດຍທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຢູ່.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ກ້ອງຕິດໂຕ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ບໍ່ໄດ້ຖືກເບີດ ​
ໃນອັນທີ່​ປາກົດ​ວ່າ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງກົມຕຳຫຼວດ ​ໃນນະຄອນ
Minneapolis. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກພາບ ​ໂດຍກ້ອງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່
ດ້ານໜ້າແຜງຄວບຄຸມຂອງລົດ ເຊັ່ນກັນ.

US Australia Police Shooting
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