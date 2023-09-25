ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບບໍ່ຖ່ານຫິນແຫ່ງໃໝ່

ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການດໍາເນີນການຂອງສານກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາທີ່ວ່າ ທ່ານນາງເມີນເສີຍຕໍ່ໂຄງການພະລັງງານຈາກຊາກສັດແລະຊາດພືດດຶກດໍາບັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ແນວຫິນປະກາລັງ Great Barrier Reef ແລະສົມບັດທາງທໍາມະຊາດອື່ນໆ. ນັກເຄື່ອນໄຫວຫາວ່າ ທ່ານນາງທັນຢາ ພລີເບີເຊັກ (Tanya Plibersek) ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດທີ່ພົວພັນກັບຄໍາຮ້ອງຂຸດບໍ່ຖ່ານຫິນໃໝ່. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ສານລັດຖະບານກາງຂອງອອສເຕຣເລຍ ເລີ້ມຕົ້ນຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງທັນຢາ ພລີເບີເຊັກ ໃນນະຄອນເມລເບິນອາທິດນີ້. ການດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍ ທີ່ນໍາມາໂດຍ ສະ ພາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດພາກກາງ ຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ.
ກຸ່ມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານກາງ ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄງການຖ່ານຫິນໃໝ່ ແລະອາຍແກັສ ຈາກການທໍາລາຍລະບົບນິເວດທີ່ເປັນອັນຍະມະນີຂອງອອສເຕຣເລຍ, ລວມທັງແນວຫິນປະກາລັງ, ເຊິ່ງມັນ ກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ອຸນຫະ ພູມຂອງນ້ຳໃນທະເລອຸ່ນຂຶ້ນ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕາຍສີ ຂອງຫິນປະກາລັງ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງການບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງເໝາະສົມ ສໍາລັບຄວາມເປັນໄດ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ. ຄວາມທ້າທາຍທາງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງຂໍ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາ ກອນຈໍາເພາະ ເພື່ອຂະຫຍາຍການດໍາເນີນການ ບໍ່ແຮ່ສອງບໍ່ ຢູ່ທີ່ລັດນິວເຊົາເວລສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງຄຣິສຕີນ ຄາລີເຊິລ (Christine Carlisle), ປະທານສະພາສິ່ງ ແວດລ້ອມຢູ່ ໃນພາກກາງຂອງລັດຄວີນສ໌ແລນ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ລະອຽດ.
ທ່ານນາງຄາລີເຊິລ ກ່າວວ່າ
“ຜົນກະທົບໃນການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ຊະຕາກໍາ ແລະອະນາຄົດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອັນມະຫັດສະຈັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຂໍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສະພາບອາກາດເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານນາງຫາກຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະຖ້າບໍ່ເຮັດດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຂໍໂຕແຍ້ງວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະພວກເຮົາກໍຂໍໃຫ້ສານຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າ ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼືບໍ.”
ຄະດີດັ່ງກ່າວຂອງສານນີ້ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕັດສິນໃຈໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຈະບໍ່ເອົາແນວຫິນປະກາລັງ Great Barrier Reef ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຕົກ “ຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ,” ເຊິ່ງລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ໄດ້ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍຕໍ່ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານນາງພລີເບີເຊັກ ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອ ທີ່ໂພສລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼັງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕັດສິນໃຈວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງມີຄວາມທະເຍີທະຍານໃນດ້ານນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ປະຕິເສດການອະນຸມັດຕໍ່ບໍ່ຖ່ານຫິນໃໝ່ ເພື່ອປົກປ້ອງແນວຫິນປະກາລັງ.
ທ່ານນາງພລີເບີເຊັກ ກ່າວວ່າ:
“ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍຂອງພວກເຮົາ ດໍາເນີນການເຮັດວຽກນໍາກັນ ກັບລັດຖະບານຄວີນສ໌ແລນແບບໃກ້ຊິດອີຫຼີ. ພວກເຮົາລົງທຶນ ທາງການເງິນເພີ້ມຂຶ້ນ, ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ຕື້ໂດລາອອສເຕຣເລຍ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຍົກເລີກບໍ່ຖ່ານຫິນ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫິນປະກາລັງ ແລະພວກເຮົາກໍລົງທຶນໃນດ້ານວິທະ ຍາສາດຫຼາຍແທ້ໆ ເພື່ອປົກປ້ອງແນວຫິນປະກາລັງໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.”
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ກໍລະນີຂອງສານລັດຖະບານກາງ ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມກົດດັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ລັດຖະບານເປັນກາງອຽງຊ້າຍ, ເຊິ່ງ ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະ ນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ຈາກອະວະກາດ, ມີພຽງສິ່ງມີຊີວິດຊະນິດດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດມອງເຫັນໄດ້. ນັ້ນແມ່ນແນວຫິນປະກາລັງ Great Barrier Reef ເຊິ່ງພິສູດໄດ້ວ່າ ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ, ໂດຍປະກອບດ້ວຍແນວຫິນປະກາລັງ 3,000 ອັນຢູ່ລຽບຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງ
ເໜືອຂອງປະເທດ. ມັນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຝູງປາເຈລລີ, ໜອນທະເລ, ປາ ປາວານ ແລະປາຂ່າຫຼືໂດຟິນ ທີ່ງົດງາມ.
ແນວຫິນປະກາລັງ Great Barrier Reef ຖືກຈົດເຂົ້າໃນລາຍຊື່ມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 1981, ເຊິ່ງເປັນລະບົບປະກາລັງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ປົກຄຸມບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເທົ່າກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.