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ອອສເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມພາບ - ສາຍພານລຳລຽງເມັດເຂົ້າສາລີໄປຫາສາງເກັບມ້ຽນ ເພື່ອບັນທຸກຂຶ້ນລົດໄຟ ຢູ່ທີ່ເມືອງມັລລາລາ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອາດເລດ, ພາກໃຕ້ຂອງອອສເຕຣເລຍ, ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018

ອົງການ​ວິທະຍາສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ນີ້​ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜນ​ແມ່ບົດ​ສະບັບ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການ​ສະໜອງ​ສະບຽງ​ອາ ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດໃຫ້​ປອດ​ໄພແລະໝັ້ນຄົງ. ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າວິທະຍາສາດ ​ແລະອຸດສາຫະກຳ​ແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຂະ​ແໜງ​ການ​ນີ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມທ້າ​ທາຍ ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ, ລວມທັງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະການ​ລົບກວນຕໍ່​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ອຸບ​ປະ​ທານ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງອາດນາສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫຼາຍກວ່າ 70 ເປີ​ເຊັນຂອງຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາອອສເຕຣເລຍ ຖືກສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ ປະຊາກອນປະມານ 70 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ມັນເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດອາຫານທີ່ສໍາຄັນຂອງໂລກ.

​ແຕ່ອົງການ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ​ແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ຫຼື CSIRO ​ກຳລັງ​ເຕືອນ​ວ່າ ​ລະ​ບົບ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ແປງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົງ​ຕົວ​ຢູ່ຢ່າງຍືນຍົງໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລະບຸໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ການຜະລິດອາຫານ ຈໍານວນນຶ່ງ; "ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃນມໍ່ໆນີ້, ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ COVID-19, ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ." ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງໄດ້ລະບຸສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການລົບກວນຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້​ອຸບ​ປະ​ທານ ແລະກໍາລັງແຮງງານ.

ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປີດໂຕແຜນການໃຫມ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປັບຮູບແບບລະບົບສະບຽງອາຫານຂອງອອສເຕຣເລຍ (Reshaping Australian Food Systems) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີທາດອາຫານ,​ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານໄມເຄິລ ໂຣເບີດສັນ (Michael Robertson) ເປັນຜູ້ອໍານວຍການດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ​ແລະ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ຂອງອົງ​ການ CSIRO ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແນວທາງໃໝ່ໃນດ້ານການກະສິກໍາ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

"ມັນຍັງມີຫຼາຍໆນະວັດຕະກໍາທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍຈົນເປັນຕາຢ້ານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ຜະລິດຕະພັນອາຫານໃຫມ່, ວິທີການໃຫມ່ຂອງການຜະລິດ ຜະລິດ ຕະພັນພືດ ແລະສັດໃນຟາມ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃນການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ (ແລະ) ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ອຸບ​ປະ​ທານ ແລະເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ."

ທ່ານ ໂຣເບີດສັນ (Robertson) ຍັງ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ​ໄປ​ສູ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ແລະ​ຄວາມຂັດສົນໃນການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​.

ການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ດີເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານແມ່ນເປັນນື່ງໃນບັນດາ 5 ຂົງເຂດສຳຄັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງ CSIRO. ໜ່ວຍງານ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສາມ​ຂອງ​ການ​ຜະລິດ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະ​ເສຍຖິ້ມ​ໄປ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ.

ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ດ້ານກະ​ສິ​ກໍາ​ຂອງ​ອອສເຕຣເລຍ ​ຖືກ​ກໍາ​ນົດ​ໂດຍ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​, ການ​ມີ​ນໍ້າໃຊ້ ແລະ​ຄວາມ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ຕະ​ຫຼາດ​.

ການລ້ຽງສັດມີຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ການປູກພືດສວນ - ຜົນຜະລິດຫມາກໄມ້, ຜັກ ແລະດອກໄມ້ - ແລະການປູກພືດ - ເຊິ່ງລວມທັງການປູກເຂົ້າເບ​ລ່ ແລະເຂົ້າບາເລ - ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຄມທະເລ.

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂອງອອສເຕຣເລຍ ປີ 2021-22, ສິນຄ້າດ້ານການ​ປະ​ມົງ ແລະ​ປ່າ​ໄມ້​ ມີ​ມູນ​ຄ່າ 51.2 ຕື້​ໂດ​ລາ, ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ທາງ​ການ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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