ອອສເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານ

ອົງການວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນແມ່ບົດສະບັບໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາ ຫານຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ປອດໄພແລະໝັ້ນຄົງ. ອົງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂະແໜງການນີ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການລົບກວນຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການອຸບປະທານ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງອາດນາສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຼາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາອອສເຕຣເລຍ ຖືກສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ ປະຊາກອນປະມານ 70 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ມັນເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດອາຫານທີ່ສໍາຄັນຂອງໂລກ.
ແຕ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ຫຼື CSIRO ກຳລັງເຕືອນວ່າ ລະບົບສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດຊາດ ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງ ເພື່ອໃຫ້ຄົງຕົວຢູ່ຢ່າງຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.
ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລະບຸໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ການຜະລິດອາຫານ ຈໍານວນນຶ່ງ; "ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃນມໍ່ໆນີ້, ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ COVID-19, ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ." ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງໄດ້ລະບຸສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການລົບກວນຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ແລະກໍາລັງແຮງງານ.
ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປີດໂຕແຜນການໃຫມ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປັບຮູບແບບລະບົບສະບຽງອາຫານຂອງອອສເຕຣເລຍ (Reshaping Australian Food Systems) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີທາດອາຫານ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານໄມເຄິລ ໂຣເບີດສັນ (Michael Robertson) ເປັນຜູ້ອໍານວຍການດ້ານກະສິກຳ ແລະສະບຽງອາຫານ ຂອງອົງການ CSIRO ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແນວທາງໃໝ່ໃນດ້ານການກະສິກໍາ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ມັນຍັງມີຫຼາຍໆນະວັດຕະກໍາທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍຈົນເປັນຕາຢ້ານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ຜະລິດຕະພັນອາຫານໃຫມ່, ວິທີການໃຫມ່ຂອງການຜະລິດ ຜະລິດ ຕະພັນພືດ ແລະສັດໃນຟາມ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃນການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ (ແລະ) ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ແລະເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ."
ທ່ານ ໂຣເບີດສັນ (Robertson) ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈະນຳເອົາຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນໄປສູ່ຊາວກະສິກອນ ແລະຄວາມຂັດສົນໃນການສະໜອງນ້ຳ.
ການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ດີເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານແມ່ນເປັນນື່ງໃນບັນດາ 5 ຂົງເຂດສຳຄັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງ CSIRO. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະເສຍຖິ້ມໄປໃນແຕ່ລະປີ.
ກິດຈະກໍາດ້ານກະສິກໍາຂອງອອສເຕຣເລຍ ຖືກກໍານົດໂດຍສະພາບອາກາດ, ການມີນໍ້າໃຊ້ ແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບຕະຫຼາດ.
ການລ້ຽງສັດມີຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ການປູກພືດສວນ - ຜົນຜະລິດຫມາກໄມ້, ຜັກ ແລະດອກໄມ້ - ແລະການປູກພືດ - ເຊິ່ງລວມທັງການປູກເຂົ້າເບລ່ ແລະເຂົ້າບາເລ - ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຄມທະເລ.
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງອອສເຕຣເລຍ ປີ 2021-22, ສິນຄ້າດ້ານການປະມົງ ແລະປ່າໄມ້ ມີມູນຄ່າ 51.2 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມບັນທຶກຂອງທາງການ.