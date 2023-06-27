ອອສເຕຣເລຍ ຈະສົ່ງຍານພາຫະນະໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຕື່ມອີກ 70 ຄັນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຮອບໃໝ່ 74 ລ້ານໂດລາ. ອອສເຕຣເລຍເປັນນຶ່ງໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຢູເຄຣນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຂັບໄລ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ຟີລ ເມີເຊີ, ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອອສເຕຣເລຍ ຈະສົ່ງຍານພາຫະນະ ເພີ້ມອີກ 70 ຄັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເຄຣນ ໃນການຕ້ານສົງຄາມຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍທີ່ເລີ້ມມາແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວລວມມີລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະລົດປະຕິບັດການພິເສດ, ພ້ອມທັງລົດບັນທຸກ ແລະລົດລາກ. ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ຍັງຈະສົ່ງປືນໃຫຍ່ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນຕື່ມອີກ ແລະເງິນສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບກອງທຶນດ້ານມະນຸດສະທໍາ ເພື່ອການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ບ່ອນພັກພາອາ
ໄສ ແລະນໍ້າສະອາດ.
ການປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນຈາກ ອອສເຕຣເລຍ ມີມູນຄ່າລວມ 528 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາວ່າ ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງກີຢິບ.
ທ່ານອາລບານີສ ກ່າວວ່າ:
“ການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມເຕີມນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການຊ່ວຍ ເຫຼືອປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມກ້າຫານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບສົງຄາມທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະຜິດສິນທໍາ ຂອງ ຣັດເຊຍ ຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນເປັນເລື້ອງອຸກອັ່ງໃຈຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ 16 ເດືອນ ຈາກການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໂຫດຮ້າຍຮຸນແຮງ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບຫຼ້າສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ, ແນວໃດກໍຕາມ; ຍັງບໍ່ໄດ້ຮວມທັງຄຳຮ້ອງຂໍອັນສຳຄັນຂອງຢູເຄຣນເທື່ອ: ລົດຫຸ້ມເກາະລາດຕະເວນຂະໜາດເບົາ ຮາວກີ (Hawkei) ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ 4 ລໍ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼືພາຫະນະ ຫຸ້ມເກາະລຳລຽງພົນ Bushmaster ເພີ້ມຕື່ມອີກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາລບານີສ ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ຽວກັບການກໍ່ກະ ບົດໂດຍກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງເອກະຊົນ ແວັກເນີ້ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນຕໍ່ຣັດເຊຍໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ໄດ້ກາຍເປັນ “ໄພພິບັດ” ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສານສູງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຍຸຕິເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ຈາກການເຂົ້າຄວບຄຸມສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຂົາເຊົ່າ ສໍາລັບສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ.ຄວາມທ້າທາຍທາງກົດໝາຍທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຕັດສິນໃຈຂອງອອສເຕຣເລຍໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງແຜນຂອງມົສກູ ທີ່ຈະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ໃກ້ກັບລັດຖະສະພາຂອງລັດຖະບານກາງອອສ ເຕຣເລຍ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດໃດໆ.
ວັງເຄຣັມລິນ ກ່າວກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຂັດຂວາງການກໍ່ສ້າງສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣານັ້ນ ແນ່ນອນວ່າ “ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເປັນມິດອີກທາງນຶ່ງ.”