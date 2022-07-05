ອອສເຕຣເລຍ ເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານິສ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ. ທ່ານອາລບານິສ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສັນ ຍາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເພີ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ປະມານ 70 ລ້ານໂດລາ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານິສ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນປະຫຼາດໃຈດ້ວຍການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງອົງການ NATO ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມາດຣິດ ຂອງປະເທດສະເປນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ໄຕ້ທຽນເພື່ອລະນຶກເຖິງພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດ ທີ່ຖືກຝັງໃນຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງບູຊາ ໃກ້ໆກັບນະຄອນ ຫຼວງກີຢິບຂອງປະເທດຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ປະຕິບັດການຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາລຸນຫຼາຍໆຢ່າງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມປາດຖະໜາຂອງຊຸມຊົນໂດຍການຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
ທ່ານອາລບານິສ ຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເອີປິນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງອີກເມືອງນຶ່ງທີ່ມີຮອຍແປ້ວຈາກສົງຄາມ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນການ ທໍາລາຍລ້າງຈາກສົງຄາມ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ທີ່ນີ້ ພວກເຮົາມີໃນສິ່ງທີ່ເຫັນກັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນຕຶກອາຄານບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ອີກຫຼັງນຶ່ງແມ່ນຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາລຸນ. ນີ້ແມ່ນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ມັນຄືການທໍາລາຍລ້າງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະການມີຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ.”
ທ່ານອາລບານິສ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ.
ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເພີ້ມເຕີມໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ລວມມີລົດຫຸ້ມເກາະຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັນ ແລະເຮືອບິນທີ່ບໍມີຄົນຂັບອີກຈໍານວນນຶ່ງ.
ແຄນເບີຣາ, ຍັງໄດ້ວາງຂໍ້ກໍານົດເພີ້ມເຕີມໃນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໂດຍການຫ້າມການເດີນທາງຕໍ່ລັດຖະມົນຕີໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະພວກຊົນຊັ້ນຮັ່ງມີທີ່ມີເສັ້ນສາຍຂອງຣັດເຊຍ 16 ຄົນ, ພ້ອມທັງຍຸຕິການນໍາເຂົ້າຄໍາຈາກ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານນາງມິແຊລ ເກຣແຕນ (Michelle Grattan), ຫົວໜ້ານັກຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວອອນລາຍນ໌ Conversation, ກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຢູເຄຣນ ຂອງທ່ານ ອາລບານິສ ແມ່ນຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນ, ເຊິ່ງ ທ່ານນາງ ເກຣແຕນໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນການຢ້ຽມຢາມທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນການເນັ້ນ ຢໍ້າເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວດັ່ງກ່າວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຍິນດີກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນອັນໃໝ່ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກ່ຽວກັບອຸບປະກອນທາງທະຫານ.”
ລັດຖະບານຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະເປີດສະຖານທູດຄືນຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານອາລບານິສ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍຊື່ຂອງຜູ້ນໍາລະດັບໂລກ ເປັນແຖວຍາວ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານເດີນທາງເຂົ້າໄປຢູເຄຣນ ໂດຍຜ່ານປະເທດໂປແລນ, ເຊິ່ງເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟຫຸ້ມເກາະ. ທ່ານໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍກອງກໍາລັງພິເສດຂອງ ຢູເຄຣນ.
ຜູ້ອົບພະຍົບຊາວຢູເຄຣນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລີ້ໄພຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນ ອອສເຕຣເລຍ.