ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສະກັດກັ້ນ ແຜນການແຊກແຊງຂອງອີຣ່ານ. ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດນີ້ແມ່ນຮວມທັງການກ່າວຫາວ່າ ມີການສອດແນມ ເບິ່ງບ້ານ ຂອງຊາວອອສເຕຣເລຍເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ທີ່ພົວພັນກັບການປະທ້ວງ ຂອງຊາວອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດຂອງນາງ Mahsa Amini ໃນອີຣ່ານປີກາຍນີ້. Phil Mercer ລາຍງານຈາກນະຄອນ Sydney.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ Clare O'Neil ໄດ້ເປີດເຜີຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນຄຳປາໄສ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຊາວອອສສເຕຣເລຍເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງພວກກະທຳຜິດ ທີ່ຮັບຄຳສັ່ງຈາກອີຣ່ານ ແລະ ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ ASIO, ຊຶ່ງແມ່ນອົງການຂ່າວກອງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານນາງ O'Neil ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງອອດເຕຣເລຍຈະ "ບໍ່ຍອມທົນຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນມິດໃນຮູບແບບຂອງການສອດແນມ, ການຄຸກຄາມ ຫຼືການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ... ໃນອອສເຕຣເລຍ".
"ພວກເຮົາມີບາງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຮົາ ທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ເຝົ້າເບິ່ງ, ຖ່າຍຮູບ, ເຮືອນຂອງພວກເຂົາຖືກບຸກລຸກໂດຍບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງອໍານາດຕ່າງປະເທດ. ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນໃນອອສເຕຣເລຍ ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ອົງການ ASIO ໄດ້ດຳເນີນການ ຢ່າງຈິງຈັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍຕ້ອງ ການໃຫ້ປະຊາຊົນເ ຂົ້າໃຈຕໍ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນເງົາເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາມີຂໍ້ຄວາມງ່າຍໆ - ພວກເຮົາກໍາລັງເບິ່ງເຈົ້າຢູ່."
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາທາງສາສະໜາຂອງອີຣານ ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກການປະທ້ວງພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງນາງ Mahsa Amini ໄວ 22 ປີ ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມໂຕຂອງຕຳຫຼວດ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ປະນາມສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຕອບໂຕ້ຢ່າງໂຫດຮ້າຍ” ຂອງອີຣ່ານ ຕໍ່ການປະທ້ວງ.
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຢູ່ໃນອີຣ່ານໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ. ມີການໂຮມຊຸມນຸມຕ້ານລັດຖະບານຄັ້ງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານ Canberra ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ (ຂ້ວມບາດ) ທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງອິຣ່ານຫຼາຍຄົນ ແລະໄດ້ສັ່ງຫ້າມການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງ O'Neil ກ່າວວ່າ: ຊຸມຊົນຊາວອົບພະຍົບອື່ນໆໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນ "ເມື່ອພວກເຂົາປະທ້ວງໂດຍສັນຕິ ກ່ຽວກັບການກະ ທຳ ຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ທີ່ບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາ."
ທ່ານນາງກ່າວເຕືອນວ່າ “ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ – ມັນກຳລັງຖືກດຳເນີນການ ແລະ ຊີ້ນຳ ໂດຍຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.”