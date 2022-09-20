ອອສເຕຣເລຍ ປັບປຸງແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ

ໂດຍທີ່ສະພາບອາກາດ ລາ ນີຍາ (La Nina) ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສາມ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍພວມປ່ຽນແປງວິທີການຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ສອງໜ່ວຍງານສຸກເສີນທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດໄດ້ຖືກຮວມເຂົ້າກັນ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການຕໍາໜິຕິຕຽນ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບເຫດການນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງພາກລັດ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີນີ້. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງກຽມຮັບມືກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແລະຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.
ພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ, ປະລິມານຂອງນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາແບບໜັກໜ່ວງ, ແລະພາຍຸໝາກເຫັບຂະໜາດໃຫຍ່ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນໄລຍະສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້, ໃນຂະນະທີ່ໄຟປ່າ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ສະພາບອາກາດ ລາ ນີຍາ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງເປັນຄັ້ງທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິ ຂອງຊ່ວງລະດູບານໃໝ່ ແລະລະດູຮ້ອນ. ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ສະພາບອາກາດຂອງໂລກທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ແບບແຜນຂອງຂອງສະພາບອາກາດຕາມທໍາມະຊາດ ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນການເຮັດວຽກລວມກັນ ລະຫວ່າງສອງພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ໜ່ວຍງານຟື້ນຟູແຫ່ງຊາດ ແລະໜ່ວຍງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການກ່າວວ່າ ອົງການໃໝ່ນີ້ຈະຍົກລະດັບການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ທໍາມະຊາດ ຂອງອອສເຕຣເລຍ. ໃນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນປີນີ້, ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການນໍ້າຖ້ວມໃນບາງແຫ່ງ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຫາທາງປ້ອງກັນພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ເນື່ອງຈາກໜ່ວຍງານຮັບມືກັບເຫດ ການສຸກເສີນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທົ່ວເຖິງ. ບັນດາອາສາສະໝັກ ຢູ່ໃນເມືອງລິສມໍ (Lismore) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງນະຄອນຊິດນີ ໄດ້ພາກັນເອົາເຮືອນ້ອຍ ແລະເຮືອອື່ນໆ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ແລະຮຸນແຮງ.
ທ່ານເມີເຣ ວັດທ໌ (Murray Watt), ລັດຖະມົນຕີຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ ກ່າວກັບສະຖານີອອກອາກາດ ຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ມັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ໃນຖານະລັດຖະບານກາງ ພວກເຮົາມີການກະກຽມທີ່ຄົບຊຸດ. ດ້ວຍການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ, ຮັບມືກັບສະຖານະການໄພພິບັດ, ແລະຄວາມອາດສາ ມາດໃນການຟື້ນຟູຕໍ່ສະພາບການໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານກາງ ມັນໄດ້ນໍາພາໄປສູ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ໃນຊ່ວງ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍຊຸມຊົນຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ, ເຊິ່ງບາງພື້ນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຄັ້ງ.
ອີງຕາມລາຍງານຈາກສະພາປະກັນໄພຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍເປີດເຜີຍວ່າ ໄດ້ມີການຄາດການໄວ້ວ່າເຮືອນ 1 ໃນທຸກໆ 10 ຫຼັງຂອງປະຊາຊົນຊາວອອສເຕຣເລຍ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.
ນັກຊ່ຽວຊານອີກສ່ວນນຶ່ງຢູ່ໃນອອສເລຍ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆພາກັນກຽມແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລະຫຼົບໜີຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ລວມທັງການສັງເກດຫາເສັ້ນທາງເພື່ອໄປຢູ່ໃນທີ່ທີ່ປອດໄພ, ຕ້ອງມີນໍ້າມັນຢູ່ໃນຖັງນໍ້າມັນລົດຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງຖັງ, ແລະພາກັນມອດໄຟ, ເຕົາແກັສ, ແລະນໍ້າ ທີ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼັກ ກ່ອນພາກັນອອກເດີນທາງ.
ອອສເຕຣເລຍ ເປັນດິນແດນທີ່ມັກມີສະພາບການທາງທໍາມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ. ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນໄພທໍາມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະເປັນອັັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.
ຈາກການສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມທີ່ເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2020, ສະພາບໄຟປ່າໄດ້ເຕືອນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງໄດ້ເລີຍ, ແລະນັ້ນ “ຄືການລວມກັນຂອງໄພພິບັດ” ຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ລາຍງານປະຈໍາເດືອນຕຸລາຂອງປີ 2020 ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດເປີດເຜີຍວ່າ ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນໄຟປ່າ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະພາຍຸຕ່າງໆ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ ຫຼືເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຫຼັງຈາກເຫດການນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ.