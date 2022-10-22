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ວັນເສົາ, 22 ຕຸລາ 2022
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ອອສເຕຣເລຍ ວາງເປົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ດ້ວຍຈໍານວນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ

ແຟ້ມ-ຮົ້ວທີ່ແນມເຫັນຕໍ່ໜ້າ ກັງຫັນລົມ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງທົ່ງກັງຫັນລົມ ຕັ້ງຢູ່ເທິງຈ້າຍພູ ທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍທະເລສາບຈອສຈ໌, ໃກ້ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018.

ອອສເຕຣເລຍ ປະກາດແຜນການເລັ່ງດ່ວນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆໃນຈໍານວນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ຢູ່ລັດວິກທໍເຣຍ ແລະເກາະທາສມາເນຍ, ລວມເຖິງໂຄງການທົ່ງກັງຫັນລົມຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງແລະການຕິດຕັ້ງ ສາຍສົ່ງໃຕ້ທະເລ. ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອອກກົດໝາຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕັດການປ່ອຍແກສເຮືອນແກ້ວລົງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼຸດການປ່ອຍທາດຄາບອນລົງ 43 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2023. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການຟື້ນຟູລະບົບພະລັງງານຄືນໃໝ່ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດຖະບານເປັນກາງອຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພະລັງງານທົດ​ແທນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍ “ປັບປຸງການຕິດ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ສົ່ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ.”

ຄໍາໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວລວມມີ ການພັດທະນາແບບ “ຮີບດ່ວນ” ກ່ຽວກັບອຸດສາ ຫະກໍາລົມ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງລັດວິກທໍເລຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ ລະ ຫວ່າງລັດວິກທໍເຣຍ ແລະລັດເພື່ອນບ້ານ ນິວ ເຊົາທ໌ ເວລ ກໍຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນກັນ.

ລັດຖະບານກາງ ກໍຈະຊ່ວຍທຶນສໍາລັບສາຍສົ່ງເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ ມາຣີນັສ (Marinus), ເຊິ່ງເປັນການໃຊ້ພະລັງງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລັດເກາະທັສມາເນຍ ແລະແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອອສເຕຣເລຍ.

ການຜະລິດພະລັງງານ ຢູ່ໃນທັສມາເນຍ ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ພະລັງນໍ້າ, ເຊິ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 80 ເປີເຊັນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທ່ານຄຣິສ ໂບເວັນ (Chris Bowen) ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Marinus ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານພະລັງງານໄດ້, ເຊິ່ງທ່ານ ໂບເວັນ ກ່າວວ່າ:

“ທັສມາເນຍ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີພະລັງງານທົດແທນ 100 ເປີເຊັນ, ນະບັດນີ້ ຈະມີໂອກາດເພີ້ມພະລັງງານທົດແທນຮອດ 200 ເປີເຊັນ, ແລະສາມາດແບ່ງປັນພະລັງງານທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນໃຫ້ກັບແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນຜົນດີສໍາລັບທັສມາເນຍ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາຂຶ້ນຫຼາຍພັນວຽກ ແລະກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກມັນໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມໄວ້ໃຈດ້ານພະລັງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້, ແລະແນ່ນອນ ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍແກັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ນໍາອີກດ້ວຍ.”

ຖ່ານຫິນ ແລະອາຍແກັສ ຍັງຄົງຜະລິດໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ. ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 25 ລ້ານຄົນ ໄດ້ກາຍມາເປັນນຶ່ງ ໃນບັນດາປະ ເທດທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ຈາກເຊື້ອໄຟຂອງຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ.

ພາກສ່ວນພະລັງງານໝຸນວຽນຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ. ຄິດເປັນຈໍານວນ 32.5 ເປີເຊັນ ຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າລວມທັງໝົດຂອງປະເທດໃນປີ 2021, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບ 5 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2020, ອີງຕາມລາຍງານຈາກສະພາພະລັງງານສະອາດ, ເຊິ່ງເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ.

ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານສີຂຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ການລວມກັນຂອງພະລັງງານໝູນວຽນ ລວມເຖິງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະທົ່ງກັງຫັນລົມ.

ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ CSIRO ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຄື້ນພະລັງງານສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຮອດ 11 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງຈະສະໜອງພະລັງງານພຽງພໍໃນໂຕເມືອງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບນະຄອນເມລ ເບິນ ພາຍໃນປີ 2050 ນີ້.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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