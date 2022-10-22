ອອສເຕຣເລຍ ວາງເປົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ດ້ວຍຈໍານວນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ

ອອສເຕຣເລຍ ປະກາດແຜນການເລັ່ງດ່ວນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆໃນຈໍານວນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ຢູ່ລັດວິກທໍເຣຍ ແລະເກາະທາສມາເນຍ, ລວມເຖິງໂຄງການທົ່ງກັງຫັນລົມຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງແລະການຕິດຕັ້ງ ສາຍສົ່ງໃຕ້ທະເລ. ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອອກກົດໝາຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕັດການປ່ອຍແກສເຮືອນແກ້ວລົງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼຸດການປ່ອຍທາດຄາບອນລົງ 43 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2023. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະບານເປັນກາງອຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພະລັງງານທົດແທນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍ “ປັບປຸງການຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ.”
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວລວມມີ ການພັດທະນາແບບ “ຮີບດ່ວນ” ກ່ຽວກັບອຸດສາ ຫະກໍາລົມ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງລັດວິກທໍເລຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ ລະ ຫວ່າງລັດວິກທໍເຣຍ ແລະລັດເພື່ອນບ້ານ ນິວ ເຊົາທ໌ ເວລ ກໍຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນກັນ.
ລັດຖະບານກາງ ກໍຈະຊ່ວຍທຶນສໍາລັບສາຍສົ່ງເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ ມາຣີນັສ (Marinus), ເຊິ່ງເປັນການໃຊ້ພະລັງງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລັດເກາະທັສມາເນຍ ແລະແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອອສເຕຣເລຍ.
ການຜະລິດພະລັງງານ ຢູ່ໃນທັສມາເນຍ ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ພະລັງນໍ້າ, ເຊິ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 80 ເປີເຊັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດຂອງລັດຖະບານກາງ ທ່ານຄຣິສ ໂບເວັນ (Chris Bowen) ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Marinus ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານພະລັງງານໄດ້, ເຊິ່ງທ່ານ ໂບເວັນ ກ່າວວ່າ:
“ທັສມາເນຍ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີພະລັງງານທົດແທນ 100 ເປີເຊັນ, ນະບັດນີ້ ຈະມີໂອກາດເພີ້ມພະລັງງານທົດແທນຮອດ 200 ເປີເຊັນ, ແລະສາມາດແບ່ງປັນພະລັງງານທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນໃຫ້ກັບແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນຜົນດີສໍາລັບທັສມາເນຍ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາຂຶ້ນຫຼາຍພັນວຽກ ແລະກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກມັນໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມໄວ້ໃຈດ້ານພະລັງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້, ແລະແນ່ນອນ ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ນໍາອີກດ້ວຍ.”
ຖ່ານຫິນ ແລະອາຍແກັສ ຍັງຄົງຜະລິດໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ. ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 25 ລ້ານຄົນ ໄດ້ກາຍມາເປັນນຶ່ງ ໃນບັນດາປະ ເທດທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ຈາກເຊື້ອໄຟຂອງຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ.
ພາກສ່ວນພະລັງງານໝຸນວຽນຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ. ຄິດເປັນຈໍານວນ 32.5 ເປີເຊັນ ຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າລວມທັງໝົດຂອງປະເທດໃນປີ 2021, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບ 5 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2020, ອີງຕາມລາຍງານຈາກສະພາພະລັງງານສະອາດ, ເຊິ່ງເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ.
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານສີຂຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ການລວມກັນຂອງພະລັງງານໝູນວຽນ ລວມເຖິງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະທົ່ງກັງຫັນລົມ.
ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ CSIRO ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຄື້ນພະລັງງານສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຮອດ 11 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງຈະສະໜອງພະລັງງານພຽງພໍໃນໂຕເມືອງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບນະຄອນເມລ ເບິນ ພາຍໃນປີ 2050 ນີ້.