ອອສເຕຣເລຍ ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ກວດໂຄວິດ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດຈີນ

ອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ການຂາດຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ມີຄໍາສັ່ງອອກມາຕໍ່ການກວດກາໂຄວິດ-19 ສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດຈີນເພີ້ມຂຶ້ນ. ເນື່ອງການເພີ້ມ ຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ອອສເຕຣເລຍຈຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມກັບ ບັນດາປະເທດ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຝຣັ່ງ ສໍາລັບການສັ່ງໃຫ້ມີການກວດ ຫາໄວຣັສ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດຈີນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງ ນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນ ດັບຕໍ່ໄປ.
ຈາກວັນພະຫັດທີ 5 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ໂດຍສານທີ່ພາກັນເດີນທາງມາ ຈາກປະເທດຈີນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັບການກວດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການເດີນທາງມາປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ແລະຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າຜົນກວດອອກມາເປັນລົບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາກ່າວວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີ ຄວາມໝາຍໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄື້ນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ແລະ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ໃນປະເທດ ດັ່ງກ່າວ.”
ອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງດໍາເນີນການປະຕິບັດຄືກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນການ ວາງກົດຂໍ້ບັງຄັບສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ກໍາລັງເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຈີນ. ໃນນັ້ນລວມມີ ປະເທດອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ, ສະເປນ, ສະຫະລາດຊະອານາ ຈັກອັງກິດ ແລະສະຫະລັດ.
ລັດຖະບານແຄນເບີຣາກ່າວວ່າ ການຈັດການດັ່ງກ່າວເປັນການລະມັດລະວັງ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະເປັນການປະຕິບັດຊົ່ວຄາວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ ທ່ານມາກ ບັດເລີ (Mark Butler) ກ່າວກັບອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ “ການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ,” ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການລຽງລຳດັບຢີນຢູ່ໃນເຊລຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ຖືກແບ່ງປັນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ.
ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ຖ້າການປາກົດໂຕອອກມາຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ທີ່ຖືກພິສູດວ່າ ເປັນຊ່ວງໄລ ຍະເລີ້ມຕົ້ນ.
ທ່ານ ບັດເລີ ບອກກັບໂທລະພາບ ABC ຂອງອອສເຕຣເລຍໃນວັນຈັນວານ ນີ້ວ່າ ອອສເຕຣເລຍຢູ່ໃນບາດກ້າວອັນດຽວກັນກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ, ເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບການເດີນທາງມາຈາກປະເທດຈີນ. ທັງໝົດທີ່ ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ປະຕິບັດກໍຄື ສົ່ງຜົນກວດໂຄວິດ-19 ກ່ອນອອກເດີນທາງມາໃຫ້ ພວກເຮົາ. ແຕ່ນີ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ຖ່ອມໂຕ ແລະສົມດຸນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນ ດາປະເທດໃນອາເມຣິກາເໜືອ, ຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍ. ເກືອບທຸກໆປະເທດທີ່ພວກເຮົາມັກຈະສົມທຽບກັບພວກເຮົາເອງແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນການໄປແລ້ວ ຫຼືຄືກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກກ່ວາວ່າ ຍັງຂາດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
ທ່ານ ບັດເລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃດໆຈາກຈີນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັງຄັບກວດໂຄວິດ ທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນນີ້.
ໂຄວິດ-19, ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຈີນ. ໃນປີ 2020, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ມີແນວທາງກາງອຽງຂວາຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣີຊັນ (Scott Morrison) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາຈຸດກໍາເນີດຂອງໄວຣັສທີ່ຖືກກວດ ພົບຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດຈີນ.
ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດໃຫ້ລັດຖະບານປັກກິ່ງ, ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງລັດຖະບານທັງສອງປະເທດຊຸດໂຊມລົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີຄວາມບໍ່ເຫັນດີກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງ ຈີນ ທີ່ມີຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງຈີນອ້າງວ່າ ເປັນດິນແດນຂອງປະເທດຕົນ. ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ສໍາລັບການອ້າງສິດທາງອໍານາດຂອງລັດຖະບານຈີນ. ອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ວິຈານກ່ຽວກັບລາຍງານທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ, ລວມທັງການປາບປາມການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍມຸສລິມ ວີເກີ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ມີການວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິນຄ້າອອສເຕຣເລຍ ໂດຍລັດຖະບານຈີນ, ເຊິ່ງລວມມີ ຖ່ານຫີນ, ເຫຼົ້າວາຍ ແລະເຂົ້າບາເລ່. ປັກກິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການບີບບັງຄັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນຂະນະທີ່ຈີນກໍ່ກ່າວຕອບໂຕ້ ອອສເຕຣເລຍວ່າ “ເປັນໂລກປະສາດທີ່ຕໍ່ຕ້ານຈີນ.”
ຄວາມສໍາພັນທາງການທູດເບິ່ງຄືວ່າມີທ່າທາງທີ່ກໍາລັງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງລັດຖະບານກາງອຽງຊ້າຍໃນແຄນເບີຣາ, ໂດຍການປະຊຸມລະດັບສູງຫຼາຍຄັ້ງຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ອາວຸໂສ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານ ມາວ່າ ໃນຂະນະທີ່ອອສເຕຣເລຍກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຈີນ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ມັນກໍຍັງຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢູ່.
ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຂອງລັດຖະບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ອອສເຕຣເລຍໃນແຕ່ລະອາທິດປະມານ 15,000 ຄົນ.