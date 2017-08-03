ນາຍົກລົດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ກ່າວວ່າ ການວາງແຜນ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານຕົກ ໄດ້ຖືກ “ລົບກວນແລະຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້.”
ໄດ້ມີການເພີ່ມມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ຢູ່ຕາມສະໜາມບິນສຳຄັນຕ່າງໆ
ໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກຊາຍ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນການກວດຄົ້ນທີ່ນະຄອນ
Sydney ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການໂທລະສັບໄປແຈ້ງ
ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ການເອົາມາດຕະການຮັດກຸມເພີ່ມຂຶ້ນນີ້
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າແລະເຂົ້າແຖວຍາວຢຽດຂອງພວກຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ພໍໃຈນັ້ນ.
ນຶ່ງໃນພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຈັບກຸມນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການກ່າວຫາໃດໆ ຕໍ່ຊາຍ 3 ຄົນ ທີ່ຍັງເຫລືອນັ້ນເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການວາງລະເບີດແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່
ເວົ້າວ່າ ການວາງແຜນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນການວາງລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.
ສາຍການບິນ Etihad ຊຶ່ງເປັນສາຍການບິນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ສະຫະລັດອາຣັບ
Emirates ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕຳຫຼວດ
ອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອການສືບສວນ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຄືເປົ້າໝາຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ