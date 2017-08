ນາ​ຍົກ​ລົດ​ຖະມົນຕີອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ​ກ່າວ​ວ່າ ການວາງແຜນ ​

ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອບິນອາຍ​ພົ່ນ​ໂດຍສານຕົກ ໄດ້​ຖືກ​ “ລົບ​ກວນ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ້ໄດ້.”

​ໄດ້​ມີການ​ເພີ່​ມມາດ​ຕະການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ຢູ່​ຕາມ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ ​

ໃນທົ່ວປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ຊາຍ 4 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ​ໃນ​ການກວດ​ຄົ້ນ​ທີ່​ນະຄອນ

Sydney ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໂທລະສັບ​ໄປ​ແຈ້ງ ​

ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເປັນການ​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້. ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ຮັດກຸມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນນີ້ ​

ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ມີການ​ຊັກ​ຊ້າ​ແລະເຂົ້າ​ແຖວ​ຍາວ​ຢຽດຂອງ​ພວກ​ຜູ້ໂດຍສານທີ່​ບໍ່ພໍ​ໃຈນັ້ນ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ຜູ້ຊາຍທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ແລ້​ວ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນມາ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມີ​ການກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ ຕໍ່​ຊາຍ 3 ຄົນ ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ນັ້ນ​ເລີຍ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ ​ກ່ຽວ​ກັບການວາງ​ລະ​ເບີດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ພຽງ​ແຕ່​

ເວົ້າ​ວ່າ ການວາງ​ແຜນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ.

ສາຍ​ການບິນ Etihad ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງປະ​ເທດ ສະຫະລັດອາຣັບ

Emirates ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ວ່າ ຕົນ​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມກັບ​ຕຳຫຼວດ

ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ເພື່ອ​ການ​ສືບ​ສວນ ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຄື​ເປົ້າ​ໝາຍ.

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull says a plot to bring down a jetliner has been "disrupted and contained."

Security measures were heightened at all of Australia's major airports after four men were arrested in raids in Sydney last Saturday after authorities received what it called a credible threat. The increased measures led to major delays and long lines of frustrated travelers.

One of the men arrested in the raids has since been released. No charges have been filed against the other three men.

Officials have not released details of the plot, only saying the plot involved an improvised explosive device. Etihad Airways, the national airline of the United Arab Emirates, said Tuesday it was working with Australian police in the investigation, but would not say if it was a target.